Владимир Путин не отступил от цели уничтожить Украину как суверенное государство, несмотря на активизацию дипломатии со стороны США. Настоящее давление на Кремль сейчас оказывает не Вашингтон, а Украина. Именно это, а не мирное соглашение, может заставить Владимира Путина пойти на перемирие.

Об этом в интервью Насправді MAX рассказал бывший специальный представитель США на переговорах по Украине Курт Волкер.

Путин стремится ликвидировать Украину

Волкер считает, что несмотря на активизацию дипломатии (включая недавние поездки спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Москву и Киев) Владимир Путин не отступил от своих первоначальных целей относительно войны.

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По его мнению, цель Кремля остается неизменной: ликвидировать Украину как суверенное государство.

— Он (Владимир Путин, — Ред.) хочет ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и подчинить ее как часть Российской империи… Думаю, что по крайней мере президент Трамп понимает, в какую игру играет Путин, — сказал бывший спецпредставитель.

Как Украина может заставить Россию к перемирию

Курт Волкер считает, что Киев выбрал правильную стратегию: публично демонстрировать готовность к переговорам и общему перемирию, одновременно продолжая бить по России изнутри.

По его словам, речь идет об ударах по нефтегазовым доходам Кремля, военной логистике и нефтеперерабатывающим мощностям. Именно эта комбинация — дипломатическая открытость плюс давление на территории РФ — и является единственным реальным путем заставить Путина согласиться на прекращение огня.

— Хотелось бы, чтобы и США, и наши европейские союзники проявляли максимум креативности, помогая Украине в этом, — отметил Волкер.

Он добавил, что союзники могли бы предоставить Украине ракеты Tomahawk и усилить санкции против финансовых учреждений, которые обслуживают российские переводы.

Почему Трамп не усиливает давление на Путина

По оценке Волкера, Дональд Трамп видит свою роль иначе, чем сторонники более жесткого курса: президент позиционирует США как нейтрального посредника, который пытается “остановить драку” между двумя сторонами, а не как участника конфликта с Россией.

Бывший спецпредставитель считает такое видение ситуации ошибочным. По его мнению, Россия пользуется этой позицией Вашингтона, чтобы продолжать агрессию.

Именно недостаток дополнительного давления со стороны США позволяет Путину затягивать войну. Однако Волкер подчеркивает: реальное давление на Путина сейчас оказывает не Вашингтон, а сама Украина.

Закончится ли война в 2027 году

Курт Волкер отвергает возможность полноценного мирного соглашения при нынешнем руководстве Кремля. Для этого Путину пришлось бы признать суверенитет Украины, легитимность Владимира Зеленского как президента и существование международной границы между двумя странами. А на это, по мнению Волкера, Путин никогда не пойдет.

Вместо этого реалистичной целью бывший спецпредставитель называет прекращение огня, которого можно достичь, если продолжать подрывать финансовую способность России вести войну.

— Я не думаю, что Путин будет готов к прекращению огня до этой зимы. Он захочет использовать зиму, чтобы посмотреть, чего сможет достичь. В конце концов, ему это не удастся. И в следующем году, думаю, у нас будет больше шансов на прекращение огня, — считает Волкер.

На какие уступки должна пойти Россия

Годами переговоры сводились к тому, чем должна уступить Украина — территорией, отказом от НАТО. Волкер подчеркивает: уступить должна именно Россия.

По его словам, в идеальном сценарии это выглядело бы так: Россия живет в пределах собственной территории, а российское общество привлекает свою власть к ответственности за войну.

Более реалистичный сценарий другой: Путина можно заставить согласиться на перемирие по нынешней линии фронта, но только в том случае, если финансовые расходы войны поставят под угрозу саму стабильность РФ.

— Это долгосрочная перспектива. Это не закончит войну за один день, но Россия не сможет долго выдерживать такую тенденцию, — отметил он.

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