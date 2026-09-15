Законопроект Грэма о санкциях против РФ одобрил комитет Палаты представителей США
- Комитет Палаты представителей США одобрил законопроект Грэмма о санкциях против РФ.
- Документ расширяет полномочия Дональда Трампа.
- Палата представителей может проголосовать за документ в конце этой недели.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей США одобрил двухпартийный законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России из-за войны против Украины.
Об этом сообщает The Hill.
Законопроект Грэма об ужесточении санкций против РФ
Законопроект, инициатором которого был покойный сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, предусматривает расширение полномочий президента США Дональда Трампа по введению ограничений против России.
В частности, документ позволит вводить санкции против лиц, действующих в интересах российского правительства и способствующих затягиванию мирных переговоров с Украиной, нарушению достигнутых мирных договоренностей или подрыву украинской власти.
Среди возможных ограничений – запрет на выдачу виз и заморозку активов. Под санкции могут попасть кремлевский диктатор Владимир Путин, отдельные российские военные командиры, а также иностранцы, сознательно снабжающие оборонную продукцию российской армии.
Кроме того, законопроект Грэмма предусматривает возможность повышения пошлин до 500% на товары из России и стран, сознательно участвующих в обмене российского урана и нефтепродуктов.
Ожидается, что после одобрения комитетом Палата представителей может вынести документ на голосование уже в конце этой недели.
В августе Сенат США поддержал законопроект 86 голосами против 11.
Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джин Шахин назвала возможное голосование в Палате представителей важным шагом. По ее словам, российские удары продолжают наносить немалый ущерб Украине, а законопроект должен нанести заставить Путина сесть за стол переговоров.
Палата представителей должна уйти на семинедельные каникулы после завершения работы в четверг. Однако, как сообщает издание Politico, спикер Майк Джонсон заявил в понедельник, что может ускорить рассмотрение законопроекта посредством процедуры, которая потребует поддержки двух третей голосов.
В начале апреля 2025 года республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект об ужесточении санкций против России и государств, продолжающих торговать с ней. Начальная версия документа предусматривала возможность введения таможенных пошлин в размере до 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть и другое сырье.
После голосования в Сенате документ перешел в Палату представителей, но там его не включили в перечень законопроектов для голосования на первой после летнего перерыва неделе.