Власти Беларуси освободили 25 политических заключенных в рамках договоренностей с Вашингтоном. США согласились отменить санкционные ограничения против двух белорусских компаний.

Об этом сообщил спецпосланник США Джон Коул в соцсети X.

Освобождение 25 политзаключенных по договоренности Беларуси и США

По словам американского дипломата, работа над дальнейшим освобождением заключенных будет продолжаться.

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Он рассказал, что США согласились отменить ограничения против двух белорусских предприятий. Среди них:

ОАО Лакокраска – производитель красок и промышленных покрытий (ограничения США против компании действовали еще с 2008 года);

Беллесбумпром – государственный промышленный концерн, объединяющий предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей (находился под санкциями с 2023 года).

По данным белорусской правозащитной группы Вясна, родственников некоторых заключенных проинформировали о возможности встретиться со своими близкими в исправительных колониях утром 16 сентября. В настоящее время официальный перечень освобожденных лиц не обнародован.

Освобождению предшествовали прямые переговоры в Минске. Во вторник, 15 сентября, Джон Коул провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время переговоров американский спецпосланник пообещал добиться от банков США возвращения десятков миллионов долларов замороженных белорусских активов.

Фото: Джон Коул

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