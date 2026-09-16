Беларусь освободила 25 политзаключенных в обмен на ослабление санкций США
- В рамках договоренностей с Вашингтоном власти Беларуси освободили 25 политических заключенных, а США согласились отменить санкции против компаний Лакокраска и Беллесбумпром.
- Об этом заявил спецпосланник США Джон Коул после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
Власти Беларуси освободили 25 политических заключенных в рамках договоренностей с Вашингтоном. США согласились отменить санкционные ограничения против двух белорусских компаний.
Об этом сообщил спецпосланник США Джон Коул в соцсети X.
Освобождение 25 политзаключенных по договоренности Беларуси и США
По словам американского дипломата, работа над дальнейшим освобождением заключенных будет продолжаться.
Он рассказал, что США согласились отменить ограничения против двух белорусских предприятий. Среди них:
- ОАО Лакокраска – производитель красок и промышленных покрытий (ограничения США против компании действовали еще с 2008 года);
- Беллесбумпром – государственный промышленный концерн, объединяющий предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей (находился под санкциями с 2023 года).
По данным белорусской правозащитной группы Вясна, родственников некоторых заключенных проинформировали о возможности встретиться со своими близкими в исправительных колониях утром 16 сентября. В настоящее время официальный перечень освобожденных лиц не обнародован.
Освобождению предшествовали прямые переговоры в Минске. Во вторник, 15 сентября, Джон Коул провел встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время переговоров американский спецпосланник пообещал добиться от банков США возвращения десятков миллионов долларов замороженных белорусских активов.
Фото: Джон Коул