Российская Федерация вновь активизировала агрессивную риторику в адрес европейских партнеров Украины, прибегая к ультиматумам и прямым угрозам силового столкновения.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Риторика РФ к европейским партнерам Украины

Очередной площадкой для распространения угроз и запугиваний Москва выбрала Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, где собралось значительное количество иностранных гостей.

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Во время своего выступления глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибег к открытым ультиматумам.

В частности, Лавров утверждает, что вероятное размещение военных контингентов стран Запада на территории Украины будет считаться “объявлением войны России”.

Глава российского МИД пригрозил европейским государствам очень короткой войной, если якобы Европа нападет на Россию.

В ЦПД отмечают, что во время выступления Лавров применил классический прием зеркальной пропаганды. На фоне захватнической войны против Украины и постоянных провокаций против стран Европы он начал продвигать нарватив о якобы “угрозе нападения” со стороны самой Европы.

По оценке аналитиков, подобными манипуляциями Москва стремится переложить ответственность за эскалацию на западные правительства и создать оправдание для собственных агрессивных действий. Это дезинформационное влияние рассчитано как на внутренний российский рынок, так и на иностранных слушателей.

В Центре противодействия дезинформации утверждают, что агрессивная риторика Кремля в очередной раз демонстрирует, что Россия не ищет пути к мирному урегулированию, а воспринимает какие-либо публичные площадки как инструмент для шантажа международного сообщества.

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