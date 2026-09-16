В Палате представителей США 16 сентября состоится финальное голосование за законопроект Линдси Грэмма об усилении санкций против России и стран, помогающих ей обходить ограничения.

Об этом заявил конгрессмен Майкл Маккол.

Голосование за санкционный законопроект Грэма

По словам Маккола, в среду он будет руководить дебатами в Палате представителей перед окончательным голосованием за законопроект. Документ ранее поддержал Сенат США.

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Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников, банков, представителей “теневого флота” и других лиц и структур, способствующих финансированию войны России против Украины.

Отдельные положения дают полномочия президенту США вводить до 100% пошлин на импорт из стран, покупающих значительные объемы российских энергоносителей или помогающих Москве обходить санкции. Среди самых крупных покупателей российской нефти называют Китай и Индию.

Накануне Палата представителей проголосовала за процедурное решение по рассмотрению законопроекта. Голоса разделились 214 против 211.

Соавтор документа сенатор Ричард Блюменталь заявил, что закон должен усилить экономическое давление на Россию и ее военную машину.

Если Палата представителей согласится с сенатской версией законопроекта, его прохождение через Конгресс будет завершено, после чего документ будет направлен президенту США.

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