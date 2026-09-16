В Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет, который использовали телеканалы NBC4 и Telemundo 52 для освещения смертельного ДТП. Погибли три человека, среди них фотожурналистка и пилот, еще двух человек доставили в больницу.

Об этом сообщают NBC Los Angeles и Associated Press со ссылкой на местные власти и экстренные службы.

Вертолет NBC разбился в Лос-Анджелесе: что известно

Авиакатастрофа произошла во вторник вечером в районе Чатсворт в долине Сан-Фернандо. Вертолет NewsChopper 4 упал на парковку возле крупного складского комплекса.

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Вертолет эксплуатировала компания Angel City Air, которая обеспечивала аэросъемку для NBC4 и испаноязычного телеканала Telemundo 52.

В NBC сообщили, что перед катастрофой потеряли связь с экипажем.

– Мы знали, что это был вертолет новостной службы, мы знали, что потеряли связь с нашими людьми там, и только что получили подтверждение, что NewsChopper 4 потерпел крушение незадолго до 19:00 сегодня в Чатсворте, – рассказала в прямом эфире ведущая NBC4 Коллин Уильямс.

После падения вертолет охватило пламя, которое распространилось на припаркованные рядом автомобили. По данным AP, огонь уничтожил как минимум четыре автомобиля и два складских контейнера.

К ликвидации последствий были привлечены более 70 пожарных.

Кто погиб в катастрофе вертолета NBC

На борту NewsChopper 4 погибли сотрудники Angel City Air – фотожурналистка и авиаоператор Элиана Морено и пилот Джордж Марцинив.

Морено была хорошо известна зрителям NBC4 и Telemundo 52 благодаря репортажам с воздуха. Она родилась в округе Ориндж и в 2010 году окончила Университет Чепмена, где изучала тележурналистику и политологию.

В том же году Морено присоединилась к вертолетной команде Angel City Air и сотрудничала с рядом СМИ Южной Калифорнии.

Марцинив вырос в Южной Калифорнии. По данным NBC, Морено и Марцинив начали вместе выполнять полеты в 2023 году.

Третьей жертвой, по предварительным данным пожарной службы, стал человек, который в момент падения вертолета находился на парковке.

Еще двух человек после катастрофы доставили в больницу. Информации об их состоянии сразу не было.

NBC4 и Telemundo 52 выразили соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших.

Вертолет освещал смертельное ДТП с автобусом

NewsChopper 4 был одним из нескольких новостных вертолетов, которые в тот вечер освещали другую трагедию в Чатсворте.

Примерно за два часа до авиакатастрофы, в 17:03 по местному времени, автомобиль столкнулся с городским автобусом Los Angeles Metro на улице Нордхофф.

В результате этого ДТП погибли как минимум два человека, еще шестеро получили ранения. Спасатели извлекали людей, зажатых в транспортных средствах, и оказывали помощь пассажирам автобуса.

Пожарные и полицейские, которые уже находились неподалеку из-за ДТП, после сообщения о падении вертолета оперативно прибыли на место второй катастрофы.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в результате двух трагедий того вечера город потерял пятерых человек.

Свидетель катастрофы Заре Севанесян рассказал NBC Los Angeles, что ехал неподалеку вместе с женой, когда обратил внимание на необычный полет вертолета.

– Я увидел вертолет – что-то выглядело не так. И я сказал жене: “Этот вертолет летит не так, как надо”, — рассказал он.

Когда мужчина добрался до места падения, там уже бушевал сильный пожар. Рядом с обломками он увидел человека, лежащего на земле, и еще нескольких людей, которые звали на помощь.

Причина крушения NewsChopper 4 пока неизвестна.

Расследование катастрофы будут проводить Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Их специалисты должны прибыть на место аварии и исследовать обломки вертолета.

Напомним, 1 августа в США на территории авиабазы Мирамар в Сан-Диего разбился истребитель F-35B Корпуса морской пехоты, что привело к пожару на открытой местности.

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