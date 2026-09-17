Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на приближение завершения войны с Ираном. По его словам, Тегеран заинтересован в достижении договоренностей с США.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп надеется на завершение войны с Ираном

— Ну, надеемся, что мы приближаемся к концу войны. Они (иранцы, — Ред.) хотят заключить соглашение. Посмотрим, как это получится, — сказал Трамп журналистам вечером в среду, 16 сентября.

Американский президент уточнил, что получил информацию от Ирана “напрямую”. При этом Трамп не стал раскрывать подробности полученных данных.

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По информации Axios, в следующий вторник Трамп должен встретиться в Нью-Йорке с лидерами стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Издание со ссылкой на анонимные источники сообщает, что во время встречи планируют обсудить планы США относительно послевоенной стратегии.

Отмечается, что Трамп неоднократно менял цели и сроки войны, которая началась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану.

В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Трамп называл одной из военных целей войны в Иране ослабление ядерного потенциала Тегерана. В свою очередь Иран заявляет, что у него нет ядерного оружия, а его программа по обогащению урана носит мирный характер.

Заявление Трампа прозвучало на фоне недавних жестких публичных заявлений секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

14 сентября Резаи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном, пока не будут выполнены условия Ирана.

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