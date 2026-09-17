Туск завтра приедет в Украину: встретится с Фицо и обсудит санкции против РФ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск 18 сентября посетит Украину.
- Туск анонсировал консультации по новому пакету санкций ЕС против России.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 18 сентября, посетит Украину. Во время визита он встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и примет участие в саммите.
О будущем визите Туск сообщил в четверг, 17 сентября, во время совместной пресс-конференции в Варшаве с канцлером Австрии Кристианом Штокером.
Визит Дональда Туска в Украину 18 сентября: что известно
Польский премьер заявил, что сейчас продолжаются консультации по новому пакету санкций Европейского Союза против России.
По его словам, Польша последовательно демонстрирует солидарность с Украиной и конструктивно будет работать над этим вопросом.
Туск отметил, что позиция Франции относительно санкций его “очень удивила”, тогда как Словакия традиционно “осторожнее подходит к различным санкциям”.
— После моей встречи с премьерами Вышеградской группы в Братиславе несколько дней назад я оптимист относительно позиции всей Вышеградской группы по санкциям. Завтра я увижусь с премьером Фицо также в Украине, где состоится саммит. Что касается французской позиции — я постараюсь узнать у президента Макрона, действительно ли защита интересов одного человека является приоритетом для Франции. Мне и самому интересно услышать его ответ на этот вопрос, — подчеркнул польский премьер.
Туск об энергетическом перемирии
Дональд Туск также высказался относительно возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной.
Он отметил, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре обоих государств, ответ со стороны России был очень быстрым.
— Сегодня и два дня назад (россияне, — Ред.) атаковали, в частности, автозаправочные станции. Этой ночью я поеду через Украину и после возвращения доложу вам, как выглядит энергетическая инфраструктура (Украины, — Ред.), — отметил Туск.
Польский премьер добавил, что ожидания президента США Трампа относительно прекращения Россией атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оказались напрасными.
По его мнению, это была попытка “склонить президента Зеленского к тому, чтобы Украина прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы”.
— Поэтому, к сожалению, говорю об этом с болью, я боюсь, что до зимы мы станем свидетелями все более жестких атак России на энергетическую инфраструктуру, — констатировал Туск.
Ранее Дональд Туск заявлял, что Россия может усилить атаки, и не исключал их распространения на территорию Польши.