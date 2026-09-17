Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 18 сентября, посетит Украину. Во время визита он встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и примет участие в саммите.

О будущем визите Туск сообщил в четверг, 17 сентября, во время совместной пресс-конференции в Варшаве с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Визит Дональда Туска в Украину 18 сентября: что известно

Польский премьер заявил, что сейчас продолжаются консультации по новому пакету санкций Европейского Союза против России.

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По его словам, Польша последовательно демонстрирует солидарность с Украиной и конструктивно будет работать над этим вопросом.

Туск отметил, что позиция Франции относительно санкций его “очень удивила”, тогда как Словакия традиционно “осторожнее подходит к различным санкциям”.

— После моей встречи с премьерами Вышеградской группы в Братиславе несколько дней назад я оптимист относительно позиции всей Вышеградской группы по санкциям. Завтра я увижусь с премьером Фицо также в Украине, где состоится саммит. Что касается французской позиции — я постараюсь узнать у президента Макрона, действительно ли защита интересов одного человека является приоритетом для Франции. Мне и самому интересно услышать его ответ на этот вопрос, — подчеркнул польский премьер.

Туск об энергетическом перемирии

Дональд Туск также высказался относительно возможного энергетического перемирия между Россией и Украиной.

Он отметил, что несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по энергетической инфраструктуре обоих государств, ответ со стороны России был очень быстрым.

— Сегодня и два дня назад (россияне, — Ред.) атаковали, в частности, автозаправочные станции. Этой ночью я поеду через Украину и после возвращения доложу вам, как выглядит энергетическая инфраструктура (Украины, — Ред.), — отметил Туск.

Польский премьер добавил, что ожидания президента США Трампа относительно прекращения Россией атак на украинскую энергетическую инфраструктуру оказались напрасными.

По его мнению, это была попытка “склонить президента Зеленского к тому, чтобы Украина прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы”.

— Поэтому, к сожалению, говорю об этом с болью, я боюсь, что до зимы мы станем свидетелями все более жестких атак России на энергетическую инфраструктуру, — констатировал Туск.

Ранее Дональд Туск заявлял, что Россия может усилить атаки, и не исключал их распространения на территорию Польши.

Источник : Укринформ

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