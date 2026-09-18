Правительство Дании ускоряет предоставление нового пакета помощи Украине после инцидента, во время которого российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

Об этом пишет Reuters.

Дания оказывает помощь Украине для усиления ПВО

— Если русские думают, что могут нас запугать… то наш ответ — еще быстрее, чем мы планировали, усилить нашу поддержку Украины, — заявил министр обороны Йеппе Бруус после встречи с парламентариями в пятницу, 18 сентября.

По данным датского правительства, новый пакет помощи Украине составит 1,8 млрд датских крон ($276 млн). Средства направят на нужды противовоздушной обороны.

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Дания является одним из самых активных сторонников Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году и одним из ведущих поставщиков финансовой помощи Украине в расчете на душу населения.

— Если кто-то считает, что может заставить нас ограничить нашу поддержку Украины, тот ошибается, — заявил министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен, пишет Bloomberg.

Расмуссен уточнил журналистам в Копенгагене, что помощь преимущественно направлена на усиление украинских систем противовоздушной обороны. Решение поддержал комитет парламента по внешней политике.

Российский фрегат едва не попал предупредительными сигнальными ракетами в вертолет Военно-воздушных сил Дании в международных водах.

Расмуссен назвал инцидент “серьезной российской провокацией” и заявил, что он будет иметь прямые последствия для России.

— Это часть более широкой европейской модели, в рамках которой Россия обостряет ситуацию и постоянно испытывает границы, пытаясь пошатнуть наше сотрудничество и нашу поддержку Украины. Мы не хотим, чтобы это удалось. Если вы думаете, что можете спровоцировать нас на сдерживание нашей поддержки Украины, то вы ошибаетесь, – сказал Расмуссен.

Новая помощь дополнит военную поддержку на €10,3 млрд ($11,8 млрд), которую Дания уже предоставила Украине без учета помощи через Европейский Союз.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Данию за предоставление дополнительного пакета помощи для усиления противовоздушной обороны в размере $275 млн.

— Спасибо министру иностранных дел Дании Ларсу Расмуссену за принципиальную позицию и стратегический подход. На российские угрозы и провокации трудно найти лучший ответ, чем усиливать и ускорять военную поддержку Украины, — подчеркнул министр.

Фрегат РФ выпустил ракеты по вертолету Дании

Напомним, российский военный корабль выпустил две сигнальные ракеты в направлении вертолета Вооруженных сил Дании, который выполнял плановое наблюдение за фрегатом в международных водах.

Инцидент произошел 14 сентября вблизи датского города Гедсер. Речь идет о вертолете AS-550 Fennec ВВС Дании, экипаж которого проводил съемку российского фрегата.

По данным военного командования Дании, с российского корабля запустили две сигнальные ракеты, одна из которых пролетела неподалеку от вертолета.

Министерство обороны России сообщило, что министр обороны РФ Андрей Белоусов наградил медалью командира корабля за предотвращение “якобы “провокации” со стороны вертолета.

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