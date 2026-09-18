Российские военные часто используют сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс. Что известно о ракете Оникс и в чем ее особенность — читайте в материале Фактов ICTV.

Оникс: что это за ракета

П-800 Оникс — сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия — была разработана в конце 1970-х годов.

Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

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Ракета Оникс предназначена для борьбы:

  • с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;
  • против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.

Оникс выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели:

  • низкая;
  • высокая-низкая для загоризонтной дальности стрельбы.

Комплекс работает по принципу “выстрелил-забыл” и является малозаметным для РЛС (выполнен с использованием СТЕЛС-технологий). Экспортная версия ракеты Оникс носит название Яхонт.

Береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) Бастион является одним из носителей ракеты Оникс наравне с ракетными комплексами Калибр и Х-35 Уран.

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бпрк бастин

Технические характеристики ракеты

  • длина (корабельный вариант) — 8 м;
  • длина (авиационный вариант) — 6,1 м;
  • стартовая масса – 3 тыс. кг;
  • масса с ТПС – 3 900 кг;
  • максимальная скорость — 750 м/с;
  • топливо — керосин Т-6;
  • дальность по высотной траектории — 450-500 км;
  • высота полета на маршевом участке — до 14 тыс. м;
  • дальность обнаружения цели – не менее 50 км.

Производитель: Россия. Есть на вооружении России, Сирии, Индонезии и Вьетнама. Цена одной ракеты Оникс составляет от $1,25 млн до $1,3 млн.

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