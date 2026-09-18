Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в создании базы американской армии в Польше. Ее возможное местоположение могут объявить в ближайшее время.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social 17 сентября.

База армии США в Польше: что известно

Трамп связал продвижение этого вопроса с работой президента Польши Кароля Навроцкого.

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— Благодаря решительному лидерству моего друга, президента Польши Кароля Навроцкого, достигнут значительный прогресс на пути к созданию базы армии США в Польше, — отметил он.

В то же время из этого заявления Трампа не следует окончательное решение о создании базы. Президент США уточнил, что в случае реализации плана место расположения военного объекта назовут в ближайшее время.

— Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского блока, — добавил Трамп.

Вопрос о расширении американского военного присутствия в Польше обсуждается не впервые. В июне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передал главе Пентагона Питу Хэгсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск.

Сейчас американские военные уже находятся в Польше, но в основном на ротационной основе. По данным Reuters, Варшава стремится усилить постоянное военное присутствие США на восточном фланге НАТО.

Напомним, что в мае Дональд Трамп также объявил о намерении направить в Польшу дополнительно 5 тыс. американских военных. Это произошло после того, как Пентагон приостановил переброску в страну около 4 тыс. военнослужащих.

В то же время на тот момент не сообщалось, когда именно дополнительные силы прибудут в страну, где их разместят и будет ли их присутствие постоянным или ротационным.