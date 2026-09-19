Весной 2026 года американские военные начали готовить операцию после того, как получили данные о том, что китайское судно на Ближнем Востоке якобы перевозит компоненты для ядерной программы.

Прямо перед операцией выяснилось, что вывод оказался ошибочным.

Об инциденте сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

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США готовились перехватить китайское судно из-за отчета ИИ: что известно

По данным CNN, весной среди американских военных распространили разведывательный отчет, в котором утверждалось, что китайское судно на Ближнем Востоке перевозит компоненты ядерной программы.

После получения документа военные начали планировать перехват судна. Двое собеседников CNN сообщили, что вооруженные американские военнослужащие уже готовились подняться на борт, а военные самолеты находились в воздухе.

Операцию остановили буквально в последний момент. Когда чиновники тщательнее проверили информацию, они выяснили, что аналитик Командования специальных операций при подготовке отчета использовал чат-бота с искусственным интеллектом, который неправильно определил груз судна. CNN не удалось выяснить, что на самом деле перевозило судно.

Один из источников CNN назвал разведывательный отчет “полностью ложным” и заявил, что ситуация “едва не привела к войне”, поскольку операция США против китайского судна могла перерасти в прямое вооруженное противостояние двух стран.

По данным CNN, аналитик использовал чат-бот для обработки разведывательных данных о грузовой накладной китайского судна. Исходная информация поступала от Командования специальных операций США в Тихоокеанском регионе.

Система сопоставила информацию из открытых источников с засекреченными данными радиоэлектронной разведки и пришла к неверному выводу о грузе.

После этого аналитик снова задействовал ИИ — на этот раз, чтобы оформить полученные результаты в стандартный разведывательный отчет. Документ разослали американским военным. CNN не удалось установить, использовал ли аналитик коммерческий чат-бот или внутреннюю правительственную систему.

Использование ИИ американскими военными

CNN отмечает, что американские военные и разведывательные структуры все шире применяют искусственный интеллект — в частности, для обработки больших объемов разведданных, выбора целей, а также в логистике и управлении ресурсами.

В то же время источники в СМИ обратили внимание на риски ложных выводов ИИ и недостаточной проверки таких данных человеком. Инцидент с китайским судном стал примером того, как ложная информация могла дойти до этапа подготовки реальной военной операции.