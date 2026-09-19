Большинство стран НАТО не сможет отбить потенциальную ракетную атаку со стороны России, если война распространится за границы Украины, а Европа существенно не успевает за стремительным развитием беспилотных технологий.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью изданию The Guardian.

Президент Латвии об отставании Европы в сфере дронов

По словам Ринкевичса, технологии войны беспилотников в Украине развиваются очень быстро, из-за чего нынешние подходы к подготовке воздушной защиты могут полностью устареть уже к середине следующего года.

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— Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противобаллистическая оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина имеет их. Вся Европа и НАТО имеют их. Если Россия решит использовать пару ракет на этой территории, я думаю, что это будет серьезным вызовом для многих стран, — сказал он.

Ситуация осложняется тем, что Украина и ее европейские союзники столкнулись с задержками поставок ракет к системам Patriot и другим средствам ПВО.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, США уже израсходовали почти две трети своих запасов важных ракет-перехватчиков на войну в Иране, а пополнение этих ресурсов займет не менее пяти лет.

Переговоры по передаче Европе или Украине лицензий на производство систем Patriot продолжаются, однако сталкиваются с техническими трудностями. Ринкевичс отметил, что хоть у Европы есть определенный потенциал, но Patriot остаются лучшим решением, а наращивание реальных оборонных способностей требует длительного времени.

Ринкевичс считает полномасштабное обычное вторжение РФ в страны Балтии маловероятным, однако предостерегает от других угроз. По его словам, после выборов Москва усилит мобилизацию, а зимой будет давить на Украину и постарается подорвать решимость ее союзников с помощью диверсий, кибератак и провокаций с дронами.

Заявления Ринкевичса прозвучали на фоне усиления беспокойства относительно действий Москвы. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может нанести удары по странам НАТО, поддерживающим Украину, чтобы испытать действенность Статьи 5 о коллективной обороне и представить это как “случайность”.

Комментируя слова Туска, президент США Дональд Трамп признал, что РФ уже атакует союзников Украины около пяти лет, после чего выразил поддержку президенту Польши Каролю Навроцкому.

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