Европа отстает в войне дронов: президент Латвии предупредил о проблемах ПВО
- Большинство стран НАТО не сможет отбить потенциальную ракетную атаку России, а Европа существенно не успевает за стремительным развитием дроновой войны.
- Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил дефицит систем ПВО Patriot и испытание Европы российскими гибридными атаками.
Большинство стран НАТО не сможет отбить потенциальную ракетную атаку со стороны России, если война распространится за границы Украины, а Европа существенно не успевает за стремительным развитием беспилотных технологий.
Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью изданию The Guardian.
Президент Латвии об отставании Европы в сфере дронов
По словам Ринкевичса, технологии войны беспилотников в Украине развиваются очень быстро, из-за чего нынешние подходы к подготовке воздушной защиты могут полностью устареть уже к середине следующего года.
— Мы видим, что противовоздушная оборона, защита от беспилотников, противобаллистическая оборона испытывают серьезные проблемы. И давайте будем откровенны. Украина имеет их. Вся Европа и НАТО имеют их. Если Россия решит использовать пару ракет на этой территории, я думаю, что это будет серьезным вызовом для многих стран, — сказал он.
Ситуация осложняется тем, что Украина и ее европейские союзники столкнулись с задержками поставок ракет к системам Patriot и другим средствам ПВО.
Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, США уже израсходовали почти две трети своих запасов важных ракет-перехватчиков на войну в Иране, а пополнение этих ресурсов займет не менее пяти лет.
Переговоры по передаче Европе или Украине лицензий на производство систем Patriot продолжаются, однако сталкиваются с техническими трудностями. Ринкевичс отметил, что хоть у Европы есть определенный потенциал, но Patriot остаются лучшим решением, а наращивание реальных оборонных способностей требует длительного времени.
Ринкевичс считает полномасштабное обычное вторжение РФ в страны Балтии маловероятным, однако предостерегает от других угроз. По его словам, после выборов Москва усилит мобилизацию, а зимой будет давить на Украину и постарается подорвать решимость ее союзников с помощью диверсий, кибератак и провокаций с дронами.
Заявления Ринкевичса прозвучали на фоне усиления беспокойства относительно действий Москвы. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Россия может нанести удары по странам НАТО, поддерживающим Украину, чтобы испытать действенность Статьи 5 о коллективной обороне и представить это как “случайность”.
Комментируя слова Туска, президент США Дональд Трамп признал, что РФ уже атакует союзников Украины около пяти лет, после чего выразил поддержку президенту Польши Каролю Навроцкому.