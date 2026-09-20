В польском Перемышле правоохранители задержали 56-летнего мужчину, опубликовавшего в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска.

В Польше задержан мужчина из-за возможных угроз Туску

Как сообщила пресс-секретарь городской полиции Каролина Ковалик, задержание произошло в субботу, на следующий день после появления видеозаписи в сети. Правоохранители изъяли саму запись, а также электронные устройства мужчины.

Следователи анализируют собранные материалы. Ожидается, что 56-летнему задержанному объявят обвинения в понедельник.

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В полиции отметили, что размещение незаконного контента в Интернете не гарантирует анонимности.

Правоохранители заявили, что реагируют на подобные случаи, устанавливают авторов таких материалов и привлекают их к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, что это не первый случай угроз в сторону премьер-министра Польши.

Так, в конце июля сообщалось, что в Польше прокуратура расследует угрозы в адрес Дональда Туска, опубликованные в интернет-комментариях.

Источник: RMF24

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