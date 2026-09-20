В Польше задержан мужчина за угрозы Туску в соцсетях
- В Польше задержан 56-летний житель Перемышльского уезда, который, по данным полиции, опубликовал в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Дональда Туска.
- Польская полиция подчеркнула, что публикация угроз в интернете не гарантирует анонимности и может иметь юридические последствия для автора таких материалов.
В польском Перемышле правоохранители задержали 56-летнего мужчину, опубликовавшего в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска.
В Польше задержан мужчина из-за возможных угроз Туску
Как сообщила пресс-секретарь городской полиции Каролина Ковалик, задержание произошло в субботу, на следующий день после появления видеозаписи в сети. Правоохранители изъяли саму запись, а также электронные устройства мужчины.
Следователи анализируют собранные материалы. Ожидается, что 56-летнему задержанному объявят обвинения в понедельник.
В полиции отметили, что размещение незаконного контента в Интернете не гарантирует анонимности.
Правоохранители заявили, что реагируют на подобные случаи, устанавливают авторов таких материалов и привлекают их к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, что это не первый случай угроз в сторону премьер-министра Польши.
Так, в конце июля сообщалось, что в Польше прокуратура расследует угрозы в адрес Дональда Туска, опубликованные в интернет-комментариях.
Источник: RMF24