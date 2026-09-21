Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским неоднократно просил прекратить удары по российским НПЗ.

О новых подробностях телефонного разговора президентов Украины и США сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора.

Трамп просил Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялся 20 сентября. По данным источника Axios, во время разговора большое внимание уделили украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Трамп, как утверждает собеседник издания, неоднократно просил Зеленского прекратить такие атаки. Президент США объяснял это тем, что удары по российским НПЗ способствуют росту мировых цен на дизельное топливо.

— Слово “дизель” упоминалось во время разговора много раз, — рассказал источник Axios.

По информации издания, Зеленский и Трамп также должны встретиться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ориентировочно встреча ожидается во вторник, 22 сентября.

После телефонного разговора Зеленский сообщил, что стороны договорились о личной встрече в Нью-Йорке. Президенты обсудили дипломатические усилия по прекращению войны и вопросы безопасности.

Украинский президент отметил, что Киев и американская сторона прорабатывают идеи по деэскалации и фундаментальным вопросам безопасности, в частности энергетической и продовольственной.

Это не первая подобная просьба американского президента. 13 сентября Трамп публично призвал Зеленского прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре и связал эти атаки с дефицитом дизельного топлива.

На следующий день Трамп заявил, что Украина и РФ якобы договорились воздерживаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

При этом он не уточнил сроки или другие условия такой договоренности. Зеленский позже заявил о готовности Украины к взаимному прекращению таких ударов при условии, что Россия действительно прекратит атаки на украинскую критическую инфраструктуру.