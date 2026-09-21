Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца потерпел историческое поражение на состоявшихся 20 сентября земельных выборах в Мекленбурге-Передней Померании.

ХДС Мерца не проходит в ландтаг Мекленбурга-Передней Померании

Как пишет DW, по предварительным официальным результатам, партия набрала 4,9% голосов и не преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.

Для ХДС это самый плохой результат за всю историю партии. С 1946 года христианские демократы еще ни разу не оставались вне ландтага по итогам выборов. Для сравнения, в 2021 году ХДС получил в Мекленбург-Передней Померании 13,3% голосов.

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После обнародования первых результатов экзитполов, свидетельствовавших, что партия находится на грани прохождения в парламент, Мерц назвал ситуацию катастрофой.

В то же время канцлер заявил, что не намерен менять свой политический курс ни на должности главы правительства, ни как глава ХДС. По его словам, реформы являются лучшим средством противодействия авторитаризму.

Результаты голосования в Берлине

В Берлине завершили подсчет голосов на земельных выборах, сообщает Spiegel. По данным земельной избирательной комиссии, наибольшую поддержку получила партия Ливи — 25,7%.

На втором месте оказался ХДС с результатом 18,8%. Третью позицию заняла Альтернатива для Германии, набравшая 16,3% голосов.

Зеленые получили 14,3%, а Социал-демократическая партия Германии – 12,1%.

По сравнению с предыдущими выборами, СДПГ потеряла 6,3 процентного пункта. В то же время, Ливи существенно усилили свои позиции — результат партии вырос на 13,4 процентного пункта.

Реакция Мерца на результаты выборов в Мекленбурге-Передней Померании

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) после поражения Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания заявил о намерении продолжить реформы на своем посту.

— Я беру на себя эту ответственность, потому что хочу двигать нашу страну вперед. Я твердо убежден, что успех наших реформ не только улучшит нашу совместную жизнь, но и изменит к лучшему наше восприятие самих себя и наш имидж в мире. Германия способна к реформам, — заявил он в штаб-квартире ХДС в Берлине, пишут агентства dpa и AFP

Результат своей партии на выборах он назвал “катастрофой”, при этом отметив, что ХДС “настойчиво боролся”.

К слову, в начале сентября на выборах в ландтаг немецкой земли Саксония-Ангальт победила ультраправая Альтернатива для Германии (АдН).

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