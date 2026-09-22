Послы стран ЕС договорились исключить двух миллиардеров из санкционного списка ЕС в отношении России и продлить еще на три года санкции в отношении остальных 3 тыс. физических и юридических лиц.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Двух российских миллиардеров исключили из санкционного списка ЕС

Ранее послы ЕС договорились исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из списка в обмен на продление санкций еще на три года.

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Представитель Ирландии, которая председательствует в Совете ЕС, сообщил журналистам Интерфакс-Украина, что санкционный режим, связанный с территориальной целостностью Украины, планируют продлить до 22 сентября 2029 года.

По его словам, окончательное решение Совет ЕС должен принять после завершения письменной процедуры.

— Ожидается, что после завершения письменной процедуры Совет утвердит продление действия санкционного режима, связанного с территориальной целостностью Украины. Сохранение этого режима стало результатом сложного компромисса. Этот компромисс предусматривает продление действия режима на 36 месяцев – до 22 сентября 2029 года, – сказал он.

Представитель уточнил, что ограничительные меры пока будут касаться около 3 тыс. физических и юридических лиц. Однако в ЕС рассматривают возможность расширения санкционных списков и добавления в них других лиц и компаний.

— До сих пор пересмотр и оценка этих списков осуществлялись каждые шесть месяцев; сегодняшнее решение о продлении действия режима на 36 месяцев повышает устойчивость и предсказуемость санкционной системы ЕС, – пояснил собеседник.

Однако Латвия оставалась последней страной, которая выступала против этого решения в процессе, проходившем в необычно напряженной атмосфере.

В начале этого месяца Франция удивила других членов ЕС, выступив за исключение российско-узбекского металлургического магната Усманова из санкционного списка ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

После этого Люксембург потребовал такого же решения в отношении Фридмана, который подал против страны иск на $16 млрд.

Как сообщает The Guardian, послы 27 стран ЕС во время встречи во вторник утром не достигли договоренности об исключении основателя USM Holdings Алишера Усманова и сооснователя Альфа-групп Михаила Фридмана из санкционного списка.

Это решение должно было быть принято в обмен на продление ограничений в отношении почти 3 тыс. людей и компаний, которых обвиняют в содействии войне России против Украины.

Это было третье обсуждение вопроса в течение последних 24 часов. Дипломаты планировали вернуться к нему позже во вторник, за несколько часов до завершения установленного срока.

В случае отсутствия договоренности между странами ЕС о продлении санкций ограничения в отношении почти 3 тыс. лиц и организаций должны были прекратить действовать 22 сентября.

В санкционный список входят, среди прочих, президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, депутаты Госдумы, крупные российские банки, энергетические компании и предприятия военно-промышленного комплекса.

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