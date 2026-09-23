Российский лидер Владимир Путин якобы готов к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом, но для ее проведения сначала должна быть достигнута конкретная официальная договоренность.

Об этом 23 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Путин готов к новой встрече с Трампом — Песков

По словам Пескова, Москва не исключает возможности новых переговоров Путина с американским президентом.

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— Путин готов к новой встрече с Трампом, — заявил пресс-секретарь Кремля.

В то же время Песков признал, что пока никаких конкретных деталей по поводу такой встречи нет. По его словам, переговоры могут состояться только после достижения официальной договоренности об их проведении.

Песков также повторил позицию Москвы по поводу возможной личной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

— Если захочет, он может приехать в Москву, — заявил Песков.

Пресс-секретарь Кремля утверждает, что проводить встречу лидеров без предварительной работы на экспертном уровне якобы нецелесообразно.

Песков также заявил, что Москва пока не видит предпосылок для перехода к мирному треку переговоров по Украине, при этом утверждая, что РФ остается открытой к ним.

Напомним, что 22 сентября во время Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп призвал Путина остановить войну против Украины. Президент США также заявил, что Вашингтон работает с Украиной и Россией над прекращением войны.

В тот же день в Нью-Йорке Трамп провел переговоры с Зеленским. Стороны обсуждали дипломатические пути завершения войны, подготовку к зиме, защиту украинской энергетики и сотрудничество в сфере обороны.

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