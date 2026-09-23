В российской Уфе утром 23 сентября прогремели взрывы на фоне объявленной угрозы со стороны БпЛА.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей и анализ кадров очевидцев.

Взрывы в Уфе 23 сентября: что известно

Утром жители Уфи сообщили о взрывах и атаке беспилотников. На опубликованных после этого кадрах был виден столб дыма.

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OSINT-аналитик ASTRA, изучив фото очевидца, установил, что дым поднимается в районе Уфимского НПЗ. В то же время не исключено, что его источником могла быть расположенная в этом районе ТЭЦ.

На фоне сообщений о дронах в Башкортостане объявили режим угрозы беспилотников. В аэропорту Уфы временно ограничили прием и отправку самолетов.

Позже ограничения в аэропорту отменили, он вернулся к штатной работе. Также был снят режим безпилотной опасности.

Власти Башкортостана на момент появления сообщений официально не подтверждали ни атаку на регион, ни удар по Уфимскому НПЗ.

Что известно об Уфимском НПЗ

Уфимский НПЗ входит в крупный нефтеперерабатывающий комплекс Башнефти в Уфе вместе с предприятиями Уфанефтехим и Новойл. Три площадки работают как единый технологический комплекс.

По данным Башнефти, установленная мощность непосредственно Уфимского НПЗ составляет около 7,5 млн тонн нефти в год, тогда как совокупная мощность трех уфимских НПЗ — 24,1 млн тонн в год.

Уфимский НПЗ производит, в частности, высокооктановые бензины, дизельное и реактивное топливо, битум, кокс, сжиженные газы и другие нефтепродукты.