Президент Украины Владимир Зеленский считает саммит G20 потенциальной площадкой для трехсторонней встречи Украины, США и России, которая может дать реальный результат.

Об этом он заявил во время общения с журналистами после выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи на саммите G20

По словам Зеленского, возможность провести такую встречу в рамках G20 предложила американская сторона.

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– Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом в рамках G20. Мне кажется, это 12 декабря. Я считаю, что это потенциальная возможность для трехсторонней встречи, которая может принести реальный результат, – сказал президент.

Украина уже обсуждала с США возможность такого формата и свою готовность к встрече.

Зеленский отметил, что одним из важных факторов является участие президента США Дональда Трампа, а также широкое представительство государств на саммите Группы двадцати.

Президент обратил внимание, что среди участников будут не только европейские партнеры Украины, но и представители Ближнего Востока, Китай, Индия и другие страны.

По его словам, в G20 представлены государства с разными позициями в отношении Украины и России, в частности те, которые продолжают поддерживать экономические отношения с РФ.

– Это, на мой взгляд, такая возможная атмосфера, где может быть результат, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддержит проведение трехсторонней встречи, если стороны достигнут соответствующей договоренности.

Путина пригласили на саммит G20 в Майами

23 сентября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона пригласила Владимира Путина на саммит лидеров G20 в Майами в декабре этого года. Он также выразил надежду, что Путин приедет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов приехать на саммит G20 в Майами и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот прибудет на этот форум.

Однако в Кремле отвергли возможность встречи Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами.

Ранее, в апреле, в МИД РФ сообщали, что Россия получила приглашение на саммит. Там отмечали, что окончательное решение об участии будет принято ближе к дате проведения мероприятия.

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