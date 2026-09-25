Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Белом доме обсудили ситуацию в Украине и ряд других международных вопросов.

Об этом говорится в официальном сообщении китайской стороны по итогам встречи, пишет WP.

Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

По данным китайского правительства, Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам. Среди них были ситуация на Ближнем Востоке, Украина и Корейский полуостров.

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Подробностей разговора лидеров об Украине китайская сторона в сообщении не привела.

В ходе переговоров Трамп и Си также подтвердили взаимную поддержку проведения международных саммитов, которые в этом году будут принимать США и Китай.

Китай проведет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, а США — саммит G20. В то же время в сообщении не уточняется, планируют ли Трамп и Си Цзиньпин лично посетить мероприятия, которые будет принимать другая сторона.

Си Цзиньпин также заявил о намерении вместе с США развивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения. По его словам, такой формат сотрудничества должен быть полезен не только для двух государств, но и для международной стабильности.

Напомним, Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом 23–25 сентября по приглашению Дональда Трампа.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом поднял вопрос о привлечении Си Цзиньпина к дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины.

По словам Зеленского, китайский лидер имеет влияние на Владимира Путина, поэтому Киев заинтересован в том, чтобы Пекин присоединился к усилиям по прекращению войны.

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