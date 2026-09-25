Президент Финляндии Александр Стубб обратился к Илону Маску с просьбой расширить покрытие Starlink для Украины, чтобы украинские силы могли поражать российские пусковые установки баллистических ракет на оккупированных территориях и в России.

Об этом Стубб заявил в интервью Reuters в Нью-Йорке.

Стубб попросил Маска расширить Starlink для Украины

По словам президента Финляндии, расширение покрытия Starlink могло бы помочь Украине бороться с российскими баллистическими ракетами, особенно в преддверии зимы.

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– Я прошу Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет, как на оккупированной территории Украины, так и в России, для стратегических целей, ведь это спасет жизнь, – сказал Стубб.

Пока Starlink не работает над территорией России. В то же время, украинские чиновники считают, что доступ к системе там позволил бы ВСУ эффективнее поражать мобильные пусковые установки баллистических ракет в радиусе нескольких сотен километров от украинской границы.

Starlink работает в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Система стала одним из важных средств связи на поле боя и используется, в частности, при работе беспилотников.

По данным Reuters, этим летом Россия применяла баллистические ракеты с рекордной интенсивностью. В то же время, Украина испытывает дефицит средств для их перехвата, в частности ракет для систем Patriot.

Стубб назвал три главных потребности Украины перед зимой

Президент Финляндии заявил, что накануне холодного сезона Украине, прежде всего, нужны средства противовоздушной обороны.

Вторым направлением он назвал поддержку энергетической инфраструктуры, а третьим – финансирование.

– Мы работаем над подготовкой зимнего пакета, потому что я не вижу, чтобы война закончилась до наступления зимы, – отметил Стубб.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Нью-Йорке также продвигал идею договоренностей по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре и объектам в Черном море. По данным Reuters, Россия публично не демонстрировала готовность к таким договоренностям.

Стубб положительно оценил возобновление в августе переговорных контактов между Украиной и Россией при посредничестве США.

По его мнению, самым простым решением могло бы стать безусловное прекращение огня, после которого стороны могли бы перейти к переговорам по безопасности, территориям, восстановлению, компенсациям и другим вопросам.

Также президент Финляндии предположил возможность заморозки боевых действий вдоль линии столкновения с созданием 30-километровых буферных зон. Другим вариантом он назвал частичное прекращение огня в отношении объектов, связанных с энергетикой и зерном.

Напомним, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа украинская сторона уже поднимала вопрос использования Starlink для поражения целей на территории России. Трамп посоветовал Киеву обсуждать расширение таких возможностей напрямую с Илоном Маском.

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