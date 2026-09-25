Киев и Будапешт смогли урегулировать разногласия, связанные с Карпатской восьмеркой. Венгрия в будущем может присоединиться к этой региональной инициативе.

Об этом глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила в интервью изданию Index.

Венгрия может стать участницей Карпатской восьмерки

Глава венгерского МИД сообщила, что во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке несколько раз проводила встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Сейчас смотрят

По словам Орбан, во время этих контактов сторонам удалось обсудить и урегулировать разногласия, которые возникли вокруг Карпатской восьмерки.

Она отметила, что параллельно с публичными заявлениями Киев и Будапешт поддерживали переговоры по дипломатическим каналам.

Глава венгерского МИД не исключила, что в будущем Венгрия может стать участницей C8. Она заявила, что Будапешт готов присоединяться к региональным и двусторонним форматам сотрудничества, если они соответствуют интересам страны.

Чиновница добавила, что перед участием Венгрии в таких форматах должны состояться переговоры и необходимая подготовка.

Что известно о Карпатской восьмерке

Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский объявил о создании Карпатской восьмерки — нового регионального формата сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, логистики и трансграничного экономического взаимодействия.

Украинская сторона назвала среди участников формата Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию.

Позже премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не присоединилась к C8, хотя получила приглашение.

Он объяснил, что для этого были “веские причины”, но не уточнил, о чем именно идет речь. Венгерский МИД подтвердил присутствие представителя страны на встрече, однако отметил, что Будапешт не стал участником инициативы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев удивлен “безосновательно-конфронтационными заявлениями” венгерского премьера.

Он подчеркнул, что Украина остается открытой к взаимовыгодному и прагматичному сотрудничеству с Венгрией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.