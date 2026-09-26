Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренности между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным еще до начала зимы.

Трамп ожидает соглашения между Зеленским и Путиным до зимы

— Но знаете, чего я от него (Зеленского, — Ред.) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с ним, – сказал Трамп во время общения с журналистами.

Отвечая на вопрос журналиста о ракетах Patriot, Трамп отметил, что много раз общался с Зеленским, однако конкретного ответа по этому вопросу не предоставил.

— Я много с ним общался; процесс идет, Путин тоже действует, и однажды – надеюсь, в недалеком будущем, возможно, еще до наступления суровой зимы, – они заключат соглашение, – подчеркнул Трамп.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН американский лидер сообщил о предоставлении Украине лицензий на производство ракет Patriot.

— Президент Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что “да, я принял окончательное решение – лицензии для производства ракет Patriot Украина получит, – сказал тогда президент.

24 сентября Зеленский сообщил о достижении договоренности относительно нового пакета ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Глава государства не уточнил, с какой именно страной Украина заключила эту договоренность.

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