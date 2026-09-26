Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, работающих на войну против Украины. В частности, поражен Азовский оптико-механический завод в Ростовской области, по которому отработали украинские крылатые ракеты Нептун, реактивные ракеты-дроны Рута, Паляница и Барс.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины, Генеральный штаб ВСУ, президент Владимир Зеленский.

Поражение Азовского оптико-механического завода

По информации СБУ, в результате поражения Азовского оптико-механического завода повреждены объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех, цех по изготовлению печатных плат.

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При ударах использовали украинские крылатые ракеты Нептун, а также реактивные ракеты-дроны Рута, Паляница и Барс.

По информации Генштаба, Азовский оптико-механический завод входит в состав корпорации Тактическое ракетное вооружение.

На заводе производятся радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения для управляемых ракет, тепловизионные приборы и электронные системы высокоточной артиллерии.

Кроме этого, в Азове зафиксировали попадание в железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, а в Ростовской области поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2.

— Каждый день отвечаем агрессору на его террор против людей и нашей страны. Есть новые результаты дальнобойных ответов воинов. Было применение наших санкций и по логистическим объектам, работающим на эту войну. Есть результаты в Черном море, – подтвердил Зеленский.

Поражение склада боеприпасов и РЛС Терек

Кроме этого, в Северодонецке Луганской области поражен склад боеприпасов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В районе Семеновского Донецкой области под удары попала радиолокационная станция П-18 Терек.

Как отмечают в Генштабе, П-18 Терек — это мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для выявления и определения координат воздушных целей и выдачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.

Максимальная дальность обнаружения целей может достигать около 250 км, а высота – до 35 км. Станция является одним из радиолокационных средств российской системы противовоздушной обороны.

В ночь на 26 сентября под атаку попал российский Ильский НПЗ в Краснодарском крае. После попадания на территории завода зафиксировали два пожара, в частности, в районе резервуарного парка и установки ЭЛОУ-АВТ.

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