Отработали Нептуны: Силы обороны поразили Азовский оптико-механический завод в РФ
- Силы обороны Украины с помощью ракет Нептун, реактивных ракет-дронов Рута, Паляница и Барс поразили Азовский оптико-механический завод.
- Под атаку попали комплекс Панцирь-С2 и цистерны с топливом в Ростовской области РФ.
- Также поражен склад боеприпасов в Северодонецке, РЛС Терек в Донецкой области и Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, работающих на войну против Украины. В частности, поражен Азовский оптико-механический завод в Ростовской области, по которому отработали украинские крылатые ракеты Нептун, реактивные ракеты-дроны Рута, Паляница и Барс.
Об этом сообщают Служба безопасности Украины, Генеральный штаб ВСУ, президент Владимир Зеленский.
Поражение Азовского оптико-механического завода
По информации СБУ, в результате поражения Азовского оптико-механического завода повреждены объекты оптического и литейного производств, сборочный участок, гальванический цех, цех по изготовлению печатных плат.
При ударах использовали украинские крылатые ракеты Нептун, а также реактивные ракеты-дроны Рута, Паляница и Барс.
По информации Генштаба, Азовский оптико-механический завод входит в состав корпорации Тактическое ракетное вооружение.
На заводе производятся радиолокационные и инфракрасные головки самонаведения для управляемых ракет, тепловизионные приборы и электронные системы высокоточной артиллерии.
Кроме этого, в Азове зафиксировали попадание в железнодорожные цистерны с горюче-смазочными материалами, а в Ростовской области поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2.
— Каждый день отвечаем агрессору на его террор против людей и нашей страны. Есть новые результаты дальнобойных ответов воинов. Было применение наших санкций и по логистическим объектам, работающим на эту войну. Есть результаты в Черном море, – подтвердил Зеленский.
Поражение склада боеприпасов и РЛС Терек
Кроме этого, в Северодонецке Луганской области поражен склад боеприпасов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В районе Семеновского Донецкой области под удары попала радиолокационная станция П-18 Терек.
Как отмечают в Генштабе, П-18 Терек — это мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона, предназначенная для выявления и определения координат воздушных целей и выдачи радиолокационной информации средствам противовоздушной обороны.
Максимальная дальность обнаружения целей может достигать около 250 км, а высота – до 35 км. Станция является одним из радиолокационных средств российской системы противовоздушной обороны.
В ночь на 26 сентября под атаку попал российский Ильский НПЗ в Краснодарском крае. После попадания на территории завода зафиксировали два пожара, в частности, в районе резервуарного парка и установки ЭЛОУ-АВТ.