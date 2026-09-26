Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что участие президента России Владимира Путина во встрече G20 может стать началом “серьезных переговоров” о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Politico в субботу, 26 сентября.

Участие Путина в G20 – шанс для переговоров

Президент США Дональд Трамп пригласил российского президента на следующий саммит G20 в Майами, запланированный на декабрь.

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Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время пресс-конференции со своей канадской коллегой в Оттаве высказался оптимистично по этому вопросу.

— Это действительно будет лакмусовой бумажкой, в том числе и для Владимира Путина относительно готовности к переговорам. Поэтому такими возможностями следовало бы воспользоваться. Мы неоднократно призывали российское правительство и Владимира Путина сесть за стол переговоров. И если будет такая возможность, то это по крайней мере станет началом серьезных переговоров, — отметил он.

Вадефуль добавил, что предпосылкой для содержательного разговора должно быть прекращение огня на время переговоров.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что была удивлена приглашением Трампа Путину, но добавила, что Канада все равно примет участие, поскольку это и есть “настоящая дипломатия”.

Высказывания Вадефуля разошлись с официальной позицией его правительства. Представитель канцлера Фридриха Мерца Штефан Корнелиус в начале этой недели заявил, что “немецкое правительство не рассматривает отношения с Россией “как отношения, которые могут продолжаться в обычном режиме”, и что оно координирует совместный ответ со своими партнерами.

Приглашение Белого дома является последней попыткой США вернуть Москву в международное дипломатическое пространство и может привести к первому личному участию Путина в G20 с 2019 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает саммит G20 потенциальной площадкой для проведения трехсторонней встречи с участием Украины, США и России, которая могла бы принести реальный результат для мирных переговоров.

В апреле в МИД РФ заявили, что Россия получила приглашение на саммит G20 в Майами. Там отметили, что ситуация еще может измениться, а окончательное решение относительно участия будут принимать ближе к дате проведения саммита.

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