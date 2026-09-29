В Амурской области РФ разбился военный самолет: есть погибшие и раненый
В России в Амурской области произошла авиакатастрофа с участием военного самолета Ту-95. Погибли шестеро военнослужащих, находившихся на борту, также есть один пострадавший.
Обновлено в 16:30. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ, Telegram-каналы Exilenova+, Mash и Astra.
В России разбился Ту-95МС в Амурской области
По предварительной информации, авиакатастрофа произошла в селе Красноярово Амурской области на территории Российской Федерации.
Как отмечается, на борту российского самолета Ту-95 находились семь человек — все военнослужащие.
В результате падения самолета шесть членов экипажа погибли, один получил травмы, сообщили в Минобороны России.
Там утверждают, что Ту-95 потерпел авиакатастрофу во время выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
Ранее Факты ICTV сообщали, что известно о российском самолете Ту-95, который войска РФ применяют для бомбардировки украинских городов, а также рассказывали, какие ракеты он может нести.