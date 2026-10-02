РФ резко увеличивает военные расходы и не собирается останавливаться — Bloomberg
- Западные СМИ проанализировали новые планы России по военным расходам.
- В 2027 году Москва планирует существенно увеличить финансирование военных нужд.
В 2027 году военные расходы России могут достичь 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд, а в следующие два года Москва планирует держать их почти на том же уровне.
Об этом пишет Bloomberg, анализируя новый проект российского бюджета и запланированные военные расходы.
Россия резко увеличивает военные расходы: что известно
Согласно проекту бюджета, в 2027 году военные расходы РФ должны составить 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд.
По подсчетам Bloomberg, это более чем на 40% превышает запланированные военные расходы на 2026 год. Фактические суммы расходов в этом году остаются засекреченными.
По сравнению с годом перед началом войны, запланированные на следующий год военные расходы будут почти на 380% выше.
При этом резкого сокращения расходов в последующие годы не предвидится. В 2028 году они должны составить 16,6 трлн рублей, а в 2029-м — 16,3 трлн рублей.
Bloomberg отмечает, что такая траектория существенно отличается от планов Москвы годом ранее, когда предполагалось более умеренное увеличение военных расходов на фоне стремления сократить дефицит бюджета и восстановить истощенные резервы.
О чем планы РФ могут свидетельствовать в плане продолжительности войны
Bloomberg рассматривает новые бюджетные показатели как один из признаков того, что Россия готовится к продолжению войны на протяжении многих лет.
Руководитель венской исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов считает, что новые планы Москвы демонстрируют готовность и дальше вкладывать значительные ресурсы в войну.
— Путин повышает ставки, — сказал Рогов.
По его словам, Москва дает понять, что будет продолжать вкладывать средства в войну, в то время как перед Европой встает вопрос: готова ли она поддерживать тот же уровень помощи Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию и планирует привлекать все больше иностранцев в свою армию.
По его словам, по состоянию на 28 сентября на территории РФ находилось более 8 тыс. военных из Северной Кореи. Еще около 10 тыс. граждан КНДР отбирали для прохождения подготовки и дальнейшей переброски в Россию.
Президент также заявлял, что РФ планирует увеличить привлечение иностранцев в армию.
По словам Зеленского, Россия рассчитывается с Северной Кореей за военную помощь технологиями. При технической поддержке РФ на территории КНДР уже развернули производство ударных дронов типа Шахед.