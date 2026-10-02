В 2027 году военные расходы России могут достичь 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд, а в следующие два года Москва планирует держать их почти на том же уровне.

Об этом пишет Bloomberg, анализируя новый проект российского бюджета и запланированные военные расходы.

Россия резко увеличивает военные расходы: что известно

Согласно проекту бюджета, в 2027 году военные расходы РФ должны составить 17,1 трлн рублей, или около $205 млрд.

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По подсчетам Bloomberg, это более чем на 40% превышает запланированные военные расходы на 2026 год. Фактические суммы расходов в этом году остаются засекреченными.

По сравнению с годом перед началом войны, запланированные на следующий год военные расходы будут почти на 380% выше.

При этом резкого сокращения расходов в последующие годы не предвидится. В 2028 году они должны составить 16,6 трлн рублей, а в 2029-м — 16,3 трлн рублей.

Bloomberg отмечает, что такая траектория существенно отличается от планов Москвы годом ранее, когда предполагалось более умеренное увеличение военных расходов на фоне стремления сократить дефицит бюджета и восстановить истощенные резервы.

О чем планы РФ могут свидетельствовать в плане продолжительности войны

Bloomberg рассматривает новые бюджетные показатели как один из признаков того, что Россия готовится к продолжению войны на протяжении многих лет.

Руководитель венской исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов считает, что новые планы Москвы демонстрируют готовность и дальше вкладывать значительные ресурсы в войну.

— Путин повышает ставки, — сказал Рогов.

По его словам, Москва дает понять, что будет продолжать вкладывать средства в войну, в то время как перед Европой встает вопрос: готова ли она поддерживать тот же уровень помощи Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия уже начала дополнительную мобилизацию и планирует привлекать все больше иностранцев в свою армию.

По его словам, по состоянию на 28 сентября на территории РФ находилось более 8 тыс. военных из Северной Кореи. Еще около 10 тыс. граждан КНДР отбирали для прохождения подготовки и дальнейшей переброски в Россию.

Президент также заявлял, что РФ планирует увеличить привлечение иностранцев в армию.

По словам Зеленского, Россия рассчитывается с Северной Кореей за военную помощь технологиями. При технической поддержке РФ на территории КНДР уже развернули производство ударных дронов типа Шахед.