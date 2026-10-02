Россияне объявили в “международный розыск” Федорова и Резникова
- Россия объявила в "международный розыск" бывших министров обороны Алексея Резникова и Михаила Федорова.
- В РФ утверждают, что Резников и Федоров якобы причастны к "преступлениям" на Донбассе.
Россия объявила в “международный розыск” бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова.
Об этом сообщают российские СМИ.
РФ объявила в “международный розыск” Федорова и Резникова
Следственный комитет РФ заявил об объявлении в “международный розыск” бывших министров обороны Украины Михаила Федорова и Алексея Резникова. Российская сторона обвиняет их в якобы “причастности к преступлениям на Донбассе”.
В России утверждают, что Федоров и Резников якобы “отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций”.
— В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, организован их международный розыск, – говорится в сообщении Следственного комитета.
В розыске МВД России также находится и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. В его карточке указано, что военнослужащего разыскивают по уголовной статье, однако ее номер и содержание не указаны.
Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку правительство, что автоматически прекратило полномочия всех министров, в том числе министра обороны Михаила Федорова.
5 сентября 2023 года Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 327 народных избранников.