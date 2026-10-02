Россия объявила в “международный розыск” бывших министров обороны Украины Алексея Резникова и Михаила Федорова.

Об этом сообщают российские СМИ.

РФ объявила в “международный розыск” Федорова и Резникова

Следственный комитет РФ заявил об объявлении в “международный розыск” бывших министров обороны Украины Михаила Федорова и Алексея Резникова. Российская сторона обвиняет их в якобы “причастности к преступлениям на Донбассе”.

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В России утверждают, что Федоров и Резников якобы “отдавали подчиненным преступные приказы и указания, обеспечивая проведение на территории Донбасса карательных военизированных операций”.

— В отношении Резникова и Федорова вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, организован их международный розыск, – говорится в сообщении Следственного комитета.

В розыске МВД России также находится и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. В его карточке указано, что военнослужащего разыскивают по уголовной статье, однако ее номер и содержание не указаны.

Напомним, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку правительство, что автоматически прекратило полномочия всех министров, в том числе министра обороны Михаила Федорова.

5 сентября 2023 года Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 327 народных избранников.

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