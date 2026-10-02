Украина нанесла удар по НПЗ, аэродромам и ракетно-космическому центру в РФ — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских дальнобойных ударов.
- Поражены нефтяные объекты в двух регионах России.
Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах украинских ударов на большие расстояния за последние сутки. Среди целей были НПЗ, аэродромы, предприятия, ракетно-космический центр и склад боеприпасов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский рассказал о новых ударах по объектам в РФ
По словам Зеленского, за сутки были поражены нефтяные объекты в Самарской и Волгоградской областях РФ.
Также президент рассказал о результативной работе в Черном море и в Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской и Краснодарской областях.
We are giving justified responses to Russia’s escalation with our own long-range sanctions. Important results are achieved practically every day. Over the past 24 hours, oil facilities in the Samara and Volgograd regions were hit. Successful operations were carried out in the Black Sea and in the Voronezh, Nizhny Novgorod, Volgograd, Samara, and Krasnodar regions, targeting airfields, industrial facilities, oil refineries, a missile and space center, and an ammunition depot belonging to the occupiers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, Defense Intelligence of Ukraine, Unmanned Systems Forces, Special Operations Forces, and Foreign Intelligence Service for their precision and professionalism.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2026
Среди пораженных целей Зеленский назвал аэродромы, предприятия, НПЗ, ракетно-космический центр и склад боеприпасов российских войск.
— Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными ударами. Фактически каждый день есть важные результаты, — заявил президент.
Президент поблагодарил за проделанную работу бойцов СБУ, ГУР, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы внешней разведки.