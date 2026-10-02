Президент Владимир Зеленский рассказал о результатах украинских ударов на большие расстояния за последние сутки. Среди целей были НПЗ, аэродромы, предприятия, ракетно-космический центр и склад боеприпасов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал о новых ударах по объектам в РФ

По словам Зеленского, за сутки были поражены нефтяные объекты в Самарской и Волгоградской областях РФ.

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Также президент рассказал о результативной работе в Черном море и в Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской и Краснодарской областях.

Среди пораженных целей Зеленский назвал аэродромы, предприятия, НПЗ, ракетно-космический центр и склад боеприпасов российских войск.

— Справедливо отвечаем на российскую эскалацию нашими дальнобойными ударами. Фактически каждый день есть важные результаты, — заявил президент.

Президент поблагодарил за проделанную работу бойцов СБУ, ГУР, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций и Службы внешней разведки.

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