Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа ввести санкции против российских и китайских компаний, которые могут быть привлечены к созданию спутниковой сети Рассвет. Она потенциально может стать конкурентом Starlink американской компании SpaceX.

Об этом Зеленский заявил в интервью Financial Times.

Зеленский призвал ввести санкции против создателей сети Рассвет

По словам украинского президента, Россия при поддержке Китая ускорила разработку собственной спутниковой сети после того, как российские военные начали использовать Starlink компании SpaceX в военных целях.

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— Мы знаем, что Китай работает над спутниками, работает над возможностью помочь России создать аналог Starlink, – сказал Зеленский.

По информации президента Украины, спутниковая система Рассвет может начать работать “до конца этого года или в начале следующего”.

Владимир Зеленский отметил, что несколько раз обращался к Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против организаций, которые участвуют в создании этой системы.

В последний раз этот вопрос, по его словам, поднимался во время встречи с президентом США в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, в августе заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия ускорила развертывание собственной спутниковой системы связи Рассвет, которая должна стать аналогом американской Starlink.

Москва начала выводить спутники на околоземную орбиту и планирует создать масштабную группировку.

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