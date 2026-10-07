Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у российских властей дополнительные сведения о сообщениях СМИ относительно второго работника лаборатории в Иркутске, которого госпитализировали с пневмонией неизвестной этиологии.

Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил в Х.

Возможный второй случай чумы: ВОЗ запросила данные у РФ

Он отметил, что ВОЗ с самого начала отслеживает информацию о смерти сотрудницы Иркутского противочумного института.

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Женщина умерла 2 октября после госпитализации с тяжелой пневмонией. Первые сообщения в СМИ содержали информацию о возможной легочной чуме, которой она могла заразиться в лаборатории из-за случайного контакта с возбудителем инфекции.

В ответ на запрос ВОЗ, сделанный в рамках проверки в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, российские органы здравоохранения заявили, что в последнее время случаев чумы в Иркутской области не фиксировали.

По информации российской стороны, было проведено эпидемиологическое расследование, после чего приняли профилактические и противоэпидемические меры. Людей, которые контактировали с умершей, взяли под медицинское наблюдение и обследовали.

Российские органы здравоохранения утверждают, что среди контактных лиц не выявили возбудителей, которые представляют высокую угрозу. Медицинское наблюдение за всеми людьми, которые контактировали с умершей, уже завершили.

— ВОЗ поддерживает контакт с российскими органами здравоохранения и предлагает техническую поддержку. ВОЗ обратилась с просьбой предоставить дополнительную информацию, чтобы выяснить причину тяжелой пневмонии, идентифицировать возбудителя, из-за которого были приняты меры в сфере общественного здравоохранения, а также проверить сообщения СМИ о втором работнике с пневмонией неизвестной этиологии, — отметил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет решающее значение для проверки противоречивых сообщений и точной оценки возможных рисков для общественного здравоохранения.

Что известно о смерти Дарьи Шипиловой

2 октября в Иркутской области России умерла 28-летняя лаборантка Иркутского противочумного института Дарья Шипилова. У нее подозревали легочную форму чумы.

По одной из версий, 25 сентября женщина разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни. Другая версия связывает ее заболевание с рабочей поездкой в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы.

Российские власти отрицают случай чумы, однако ввели карантинные меры на ряде объектов Иркутска.

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