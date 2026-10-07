Около двух третей кандидатов от Республиканской партии в конкурентной гонке в Палату представителей и Сенат США пытаются дистанцироваться от президента Дональда Трампа на фоне снижения его популярности, пишет Reuters.

Трамп теряет поддержку республиканцев

Агентство проанализировало протоколы голосований, публичные заявления и агитационные материалы в 62 конкурентных округах. В 41 из них кандидаты либо расходятся с Трампом во взглядах на отдельные вопросы, либо пытаются меньше акцентировать внимание на своих связях с президентом.

Чаще разногласия касаются конкретных политических решений, а не общего курса Республиканской партии. В частности, часть кандидатов выступает против отдельных шагов Трампа по Ирану, импорту говядины и развитию центров обработки данных.

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Reuters отмечает, что такая тактика позволяет республиканцам демонстрировать лояльность к партии, но вместе с тем пытаться привлечь независимых и умеренных избирателей.

Кроме того, не менее 12 кандидатов убрали имя, фото или упоминания о поддержке Трампа со своих предвыборных сайтов. Другие избегают совместных мер с президентом или не дают четкого ответа или хотят видеть его во время своей кампании.

Эти изменения происходят на фоне низких рейтингов Трампа. По последнему опросу Reuters/Ipsos, его деятельность одобряют 32% американцев. Среди зарегистрированных избирателей демократы опережают республиканцев с результатом 44% против 37%, а среди независимых – 37% против 21%.

В то же время, открытая критика Трампа среди республиканцев остается относительно редкой. Это свидетельствует о том, что президент сохраняет значительное влияние внутри партии, а кандидаты пытаются балансировать между поддержкой Трампа и демонстрацией собственной позиции перед избирателями.

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