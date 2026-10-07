Послы стран Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 743 физических лиц и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Однако это решение еще не окончательное — списки должны утвердить на уровне министров иностранных дел ЕС.

Санкции против России: ЕС утвердил самый большой пакет

Согласование состоялось 7 октября на уровне послов государств-членов Евросоюза. Речь идет о персональных ограничениях в рамках санкционного режима, введенного из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Первоначально проект, подготовленный высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, предусматривал санкции против 744 физических и 827 юридических лиц. В согласованном варианте перечень сократили на одного человека и одну компанию. Кто именно был исключен, пока неизвестно.

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В документе отмечается, что компании из списка входят в список предприятий российского военно-промышленного комплекса, сформированного правительством РФ, и могут получать государственную поддержку и субсидии.

В персональный санкционный список предлагают включить руководителей этих предприятий, поскольку в ЕС считают, что своей деятельностью они поддерживают российский ВПК.

Среди предприятий, руководители которых фигурировали в проекте, есть компании в сфере военного кораблестроения и подводного флота, ракетно-космической отрасли, авиационного двигателестроения и приборостроения, производства артиллерии и военной автотехники, радиоэлектроники, навигационных и полупроводниковых систем, а также химической промышленности и производства боеприпасов.

Значительную часть списка составляют предприятия, связанные с российским подводным флотом. В частности, в проекте упоминали руководителя Севмаша Михаила Будниченко, гендиректора ЦКБ морской техники Рубин Игоря Вильнита, главы Малахита Владимира Дорофеева, а также руководителей Адмиралтейских верфей, центра судоремонта Звездочка и других предприятий российского ВПК.

Также в проекте фигурировали руководители Объединенной ракетно-космической компании, российской компании ракетно-космического приборостроения и информационных систем, Казанского моторостроительного производственного объединения, Мотовилихинских заводов, структур КамАЗа, а также ряда компаний радиоэлектронной и химиндустрии.

Отдельно послы ЕС согласовали санкции против 77 человек, которых Россия объявила “избранными” в Государственную Думу от временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, представители стран ЕС согласовали продление санкционного режима за распространение и применение химического оружия. В настоящее время в его пределах ограничения действуют против 31 физического лица и 6 организаций.

В то же время согласование на уровне послов еще не означает окончательного введения санкций. Как сообщал Reuters, после этого списки должны передать министрам иностранных дел ЕС для финального утверждения в понедельник, 12 октября.

После завершения формальной процедуры в Совете ЕС и публикации соответствующих актов в Официальном журнале Евросоюза санкции будут предусматривать замораживание активов, запрет на предоставление подсанкционным лицам и компаниям средств или других экономических ресурсов.

Для физических лиц также будет действовать запрет на въезд в ЕС и транзит через его территорию.

Источник : Радио Свобода

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