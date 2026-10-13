Украина снова не получила предупреждение от партнеров об ударе баллистическими ракетами по Киеву
- Вечером 13 октября Россия нанесла ракетный удар по Киеву, о котором Украина не получила предупреждения от партнеров.
- Основной целью атаки стала ТЭЦ-4, зафиксировано попадание. Поврежден жилой дом.
Поздно вечером 13 октября россияне ударили ракетами по Киеву. Предупреждение от партнеров о ракетной атаке Украина не получила.
Об этом заявил Фактам ICTV советник президента Украины Дмитрий Литвин, а затем подтвердил президент Владимир Зеленский.
Украина не получила разведданные о ракетной атаке
— Предупреждения о ракетной атаке не было, военные и спецслужбы выясняют детали, — отметил Литвин.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия снова ударила по Киеву баллистическими ракетами, предупреждение от партнеров снова не поступало.
— Основная цель – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева, – рассказал президент.
Он предупредил, что, по информации украинской разведки, РФ готовится к новым запускам баллистических ракет. По его словам, факты свидетельствуют, что россияне не считают нужным соблюдать договоренности, о которых заявил президент США.
— Украина поддержала прекращение огня по энергетике. Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизни наших людей, – отметил глава государства.
Громкие взрывы в Киеве прогремели до объявления красного уровня воздушной тревоги вечером 13 октября.
В 22:40 Воздушные силы предупредили о движении баллистической цели в направлении Киева, после чего в городе прогремела серия взрывов. Уже в 22:41 зафиксировали повторный пуск баллистической ракеты.
Воздушную тревогу из-за ракетной угрозы объявили через несколько секунд после первых взрывов.
— Ситуация похожа на вчерашнюю — информация от партнеров о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются, — отметили в Воздушных силах.
В Киеве ввели красный уровень опасности. КМВА призвала киевлян срочно пройти в ближайшие укрытия.
Напомним, 12 октября российские войска атаковали Киев пятью баллистическими ракетами, которые попали в объекты гражданской инфраструктуры.
По словам президента Владимира Зеленского, украинская сторона не получила от партнеров предупреждения об этом ударе.
— Был и довольно подлый удар баллистикой по Киеву – пять ракет, которые попали по гражданской инфраструктуре. По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров, — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что разведывательные данные о запусках российских баллистических ракет играют решающую роль в защите населения.
Фото: Владимир Зеленский