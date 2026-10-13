Поздно вечером 13 октября россияне ударили ракетами по Киеву. Предупреждение от партнеров о ракетной атаке Украина не получила.

Об этом заявил Фактам ICTV советник президента Украины Дмитрий Литвин, а затем подтвердил президент Владимир Зеленский.

Украина не получила разведданные о ракетной атаке

— Предупреждения о ракетной атаке не было, военные и спецслужбы выясняют детали, — отметил Литвин.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия снова ударила по Киеву баллистическими ракетами, предупреждение от партнеров снова не поступало.

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— Основная цель – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадания. Также поврежден жилой дом, сейчас спасатели тушат пожар. Эти ракеты были обнаружены нашей системой уже фактически на подлете к Киеву. ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева, – рассказал президент.

Он предупредил, что, по информации украинской разведки, РФ готовится к новым запускам баллистических ракет. По его словам, факты свидетельствуют, что россияне не считают нужным соблюдать договоренности, о которых заявил президент США.

— Украина поддержала прекращение огня по энергетике. Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизни наших людей, – отметил глава государства.

Громкие взрывы в Киеве прогремели до объявления красного уровня воздушной тревоги вечером 13 октября.

В 22:40 Воздушные силы предупредили о движении баллистической цели в направлении Киева, после чего в городе прогремела серия взрывов. Уже в 22:41 зафиксировали повторный пуск баллистической ракеты.

Воздушную тревогу из-за ракетной угрозы объявили через несколько секунд после первых взрывов.

— Ситуация похожа на вчерашнюю — информация от партнеров о пусках с территории противника не поступала. Причины устанавливаются, — отметили в Воздушных силах.

В Киеве ввели красный уровень опасности. КМВА призвала киевлян срочно пройти в ближайшие укрытия.

Напомним, 12 октября российские войска атаковали Киев пятью баллистическими ракетами, которые попали в объекты гражданской инфраструктуры.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская сторона не получила от партнеров предупреждения об этом ударе.

— Был и довольно подлый удар баллистикой по Киеву – пять ракет, которые попали по гражданской инфраструктуре. По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что разведывательные данные о запусках российских баллистических ракет играют решающую роль в защите населения.

Фото: Владимир Зеленский

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