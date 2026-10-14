В этом году Россия заложила на так называемую национальную оборону 12,121 трлн рублей (около $144,4 млрд). Если учесть более широкий перечень расходов, связанных с ведением войны против Украины, эта сумма возрастает до 14,886 трлн рублей ($177,4 млрд).

Об этом сообщило ГУР Минобороны в среду, 14 октября.

Сколько Россия потратит на войну в 2026 году

Закрытая часть так называемого оборонного бюджета России составляет 9,187 трлн рублей, что равняется примерно $109,5 млрд.

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На стимулирование развития военно-промышленного комплекса, военно-техническое сотрудничество и финансирование научных и производственных программ Москва в общей сложности заложила 15,929 млрд рублей ($189,8 млн).

Из этой суммы на развитие ВПК предусмотрено 6,167 млрд рублей ($73,5 млн), на военно-техническое сотрудничество – 6,310 млрд рублей ($75,2 млн), на научные и производственные программы – 3,452 млрд рублей ($41,1 млн).

Предприятия российского военно-промышленного комплекса получат дополнительную бюджетную поддержку.

На компенсацию расходов для них выделили 2,054 млрд рублей ($24,5 млн), на предотвращение банкротств – 463 млн рублей ($5,5 млн), на возмещение процентов по кредитам – 500 млн рублей ($6 млн), на компенсационные выплаты работникам – 1,5 млрд рублей ($17,9 млн).

Еще 1,25 млрд рублей ($14,9 млн) Россия направит на высокопроизводительные вычисления, необходимые для разработки систем вооружения.

Такие операции проводят в дата-центрах, среди которых суперкомпьютеры компании Яндекс и вычислительные мощности Сбербанка. Таким образом, инфраструктура этих компаний задействована в вооруженной агрессии против Украины.

На прикладные оборонные исследования Москва предусмотрела 26,178 млрд рублей, или около $312 млн.

На что Россия тратит средства из военного бюджета

На разработку и производство БпЛА разных типов в российском бюджете заложено 10,233 млрд рублей ($121,9 млн). Однако эта сумма не отражает реального финансового масштаба рынка, который значительно больше с учетом так называемых частных инвестиций и закупок.

Например, на приобретение дронов для Росгвардии Россия предусмотрела 687,6 млрд рублей (около $8,19 млрд). Эти БпЛА планируют применять не только на фронте преступной войны против Украины, но и на территории самой России.

Их будут использовать для охраны критической инфраструктуры, патрулирования городов, наблюдения за россиянами и подавления потенциальных протестов. Таким образом, Москва наращивает возможности силовых структур, чтобы держать российское население под жестким контролем.

– В целом официальные расходы России на геноцидную войну против Украины в 2026 году ($144,4 млрд) более чем втрое превышают совокупный объем финансирования образования ($21 млрд) и медицины ($22,5 млрд), – отметили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что сумма в $144,4 млрд является колоссальной. Ее можно сравнить со стоимостью создания Международной космической станции, которая составляет около $150 млрд, или строительства в России более 150 современных онкологических центров.

– Вместо этого режим Путина расходует ресурсы как топливо для преступной войны. Как злокачественная раковая опухоль, он пожирает экономический потенциал страны, питается человеческой кровью, обрекает россиян и порабощенные Москвой народы на длительный период упадка, нищеты и исторического позора, – добавили в ведомстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в 2027 году Россия планирует выделить на оборону 17,1 трлн рублей, или около $202,6 млрд. Это примерно на 27% больше суммы, предусмотренной предыдущим бюджетным планом.

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