Соединенные Штаты Америки и Европа рискуют упустить шанс Украины изменить ход войны, если позволят Кремлю заставить их действовать в ответ на его действия.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

У Украины есть шанс перехватить стратегическую инициативу: что известно

Аналитики ISW отмечают, что Украина вернула себе оперативную инициативу на большинстве ключевых направлений фронта и с конца 2025 года начала перехватывать стратегическую инициативу России.

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По оценкам Института, в 2026 году украинские контрнаступательные операции позволили освободить как минимум 1 046 кв. км территории.

В то же время чистый территориальный прирост российских войск с начала года составляет всего около 100 кв. км. Средний темп продвижения РФ не превышает 1 кв. км в сутки.

В ISW отмечают, что летнее наступление российской армии провалилось, а осеннее, скорее всего, тоже не принесет Кремлю желаемых результатов.

Россия до сих пор не смогла захватить остальную часть Донецкой области, в частности украинский пояс городов-крепостей, который остается одной из ключевых целей Владимира Путина.

Аналитики подчеркивают, что успехи Украины не случайны. Они стали результатом развития военного производства, совершенствования боевых возможностей и расширения ударов на средние и большие расстояния.

Как Кремль пытается сорвать успехи Украины

По оценке ISW, Россия усиливает атаки баллистическими ракетами и реактивными дронами, чтобы заставить Украину и западных партнеров сосредоточиться на реагировании на постоянные угрозы вместо развития собственных наступательных возможностей.

Аналитики выделяют несколько целей российской кампании.

Прежде всего Кремль стремится сделать крупные украинские города непригодными для жизни из-за длительных ударов по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, Москва пытается подорвать доверие украинцев к власти и заставить военное командование распределять ограниченные ресурсы между защитой тыла и потребностями фронта.

Еще одна цель — ослабить поддержку Украины со стороны Европы.

Для этого Россия, по оценке ISW, усиливает атаки на транспортную и логистическую инфраструктуру, а также устраивает провокации против стран НАТО.

Речь идет о вторжениях в воздушное пространство беспилотниками и ракетами, диверсиях, поджогах и других насильственных действиях, которые аналитики связывают с российской кампанией.

В ISW считают, что таким образом Кремль пытается поставить европейские страны перед выбором между помощью Украине и подготовкой к возможной эскалации с Россией.

Соглашение о дизельном топливе и удары по НПЗ

Особое внимание аналитики уделили украинским ударам по российскому энергетическому сектору.

По оценке ISW, кампания дальних ударов Украины привела к дефициту топлива в России и вывела из строя как минимум 30% ее нефтеперерабатывающих мощностей.

Это заставило Кремль решать, какие объекты защищать средствами противовоздушной обороны, а также искать дополнительные источники поставок топлива.

В частности, Россия начала закупать переработанное топливо в Индии.

На этом фоне Москва предложила поставлять дизельное топливо на мировые рынки в обмен на ослабление санкций.

В ISW рассматривают это предложение как часть информационно-психологической кампании Кремля, направленной на то, чтобы прекратить эффективное давление на российскую энергетику.

По мнению аналитиков, Россия пытается использовать энергетические соглашения, чтобы заставить Запад изменить приоритеты и отказаться от ужесточения санкций.

Что ISW рекомендует США и Европе

Аналитики подчеркивают, что западные партнеры должны не допустить повторения ситуации 2022 года, когда российский ядерный шантаж, по оценке ISW, повлиял на решение о военной помощи Украине и ограничил возможности развития украинских контрнаступательных операций.

В Институте изучения войны считают, что для сохранения нынешней инициативы нужно ускорить производство и поставки средств противодействия реактивным дронам и баллистическим ракетам.

Также ISW рекомендует обеспечить Украину ресурсами для планирования и проведения длительных военных операций, усилить санкционное давление на российскую энергетику и поддержать развитие украинских дальнобойных ударных возможностей.

Кроме того, аналитики призывают европейские страны разработать более эффективные механизмы сдерживания российских диверсий и нарушений воздушного пространства.

По мнению ISW, главный риск в том, что Россия может снова сорвать темп украинских операций, даже не добившись значительных успехов на поле боя.