В ночь на 14 октября Силы обороны успешно атаковали дата-центр на территории России, однако российские нефтеперерабатывающие заводы не были целями ударов.

Об этом 14 октября сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Силы обороны не атаковали российские НПЗ 14 октября

Дмитрий Литвин опроверг сообщения об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и объяснил, какие объекты на самом деле атаковали украинские военные.

Сейчас смотрят

— Россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще кое-что атаковали, а НПЗ нет, — сказал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская сторона активно распространяет сообщения о якобы ударах по своим нефтеперерабатывающим заводам.

— Будут активно врать, потому что они очень заинтересованы в том, чтобы Украина потеряла разведданные, — отметил он.

Коваленко добавил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически признал удары России по украинской энергетической инфраструктуре и нарушение энергетического перемирия, объявленного президентом США Дональдом Трампом.

По словам Пескова, это произошло потому, что Трамп «не детализировал его».

— Традиционная российская игра — мира они не хотят, врут и перекладывают ответственность, размывая реальность, — подытожил Коваленко.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает объявленное Трампом энергетическое перемирие.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.