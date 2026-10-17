РФ может усилить удары по западным областям Украины, используя территорию Беларуси для размещения ретрансляторов, которые усиливают сигнал российских беспилотников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в субботу, 17 октября.

Россия привлекает Беларусь для ударов по западным областям

Главу государства спросили, готовится ли РФ к усилению ударов по западной части Украины и существует ли такая угроза. Зеленский ответил: Думаю, что да.

Сейчас смотрят

— Почему они втягивают, на мой взгляд, и Беларусь постоянно? Потому что нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы пользоваться этим коридором и для дронов, и усиливать соответствующие атаки, — добавил президент.

По словам Зеленского, Россия стремится заручиться поддержкой Александра Лукашенко для размещения на белорусской территории других видов вооружения, включая баллистику.

Президент подчеркнул, что будет расценивать появление российского баллистического вооружения в Беларуси как непосредственное вовлечение этой страны в войну против Украины.

— Безусловно, размещение баллистики на территории Беларуси — это угроза будет прежде всего западной части нашего государства. Уверен, что такие мысли у Путина есть. Но это прямое втягивание Беларуси в эту войну и является, на мой взгляд, очень опасным. И, безусловно, и для Беларуси тоже. И дай Бог, чтобы они не втянулись в это, — отметил Зеленский.

Он рассказал, что Украина укрепляет противовоздушную оборону в районах, которые чаще подвергаются обстрелам. Уровень противовоздушной защиты будут усиливать в зависимости от масштабов угрозы.

Напомним, представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что Беларусь продолжает содействовать российским воздушным атакам по Украине, позволяя использовать свою территорию для работы средств передачи и усиления сигнала.

По его словам, дроны типа Шахед и Герань, которые направляются в западные области Украины и приграничные районы Польши, получают дополнительное усиление сигнала с белорусской территории.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.