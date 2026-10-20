По состоянию на октябрь Россия хранит в резерве до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов. Российский ОПК ежемесячно выпускает более 200 ракет и около 10 тыс. дронов, делая ставку на истощение украинской ПВО.

Об этом Главное управление разведки сообщило в ответ на запрос NV.

Какие запасы ракет и дронов есть у России

По оценкам ГУР, российский оборонно-промышленный комплекс способен производить более 200 ракет в месяц, из которых 110 единиц приходится на баллистическое вооружение.

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В разведке привели данные о запасах и темпах производства основных типов российских ракет.

Баллистические ракеты Искандер-М. Сейчас у России есть около 115 таких ракет, ежемесячно она изготавливает до 65 единиц. РФ продолжает разрабатывать модернизированный ракетный комплекс с прогнозируемой дальностью поражения 550–700 км. Сейчас этот показатель составляет до 500 км.

Крылатые ракеты Х-101 остаются одним из ключевых средств России для нанесения массированных ударов по Украине. По оценкам ГУР, месячный план производства превышает 80 ракет, однако российские предприятия выпускают больше запланированного. При этом фиксируются технические неисправности, в частности проблемы со сходом ракет с авиационных носителей. Из-за таких дефектов часть партий приходится возвращать на заводы.

Крылатые ракеты морского базирования Калибр. Российские запасы этого вооружения превышают 450 единиц, ежемесячное производство составляет около 29 ракет. В ГУР отметили, что из-за высокой эффективности украинской противовоздушной обороны противник вынужден направлять большинство новых Калибров в стратегический резерв и использовать их для оснащения флотов.

Ударные ракеты РМ-48У для зенитных ракетных систем С-300ПМ/С-400. Количество ракет, адаптированных для поражения наземных целей, оценивают в 400 единиц. Ежемесячно Россия производит около 40 таких ракет.

Противокорабельные и модернизированные ракеты Оникс. РФ накопила более 600 единиц этого вооружения. Ракеты модернизировали, увеличив дальность полета и мощность боевой части, чтобы повысить эффективность ударов по наземным целям. За первые семь месяцев 2026 года Россия изготовила более 55 ракет Оникс.

Гиперзвуковые ракеты Циркон. По оценкам ГУР, общие запасы превышают 120 единиц. Производство остается ограниченным: за первые семь месяцев 2026 года выпустили чуть более 30 ракет.

Гиперзвуковые комплексы Кинжал. Производство ракет временно остановили из-за низких показателей точности. Имеющиеся производственные мощности переориентировали на выпуск традиционного баллистического вооружения.

Несмотря на начало осенних массированных атак на Украину, ракетные запасы России остаются примерно на уровне июля 2026 года. Тогда, по информации ГУР, Кремль имел более 100 ракет Искандер-М, более 60 крылатых ракет Искандер-К, около 100 Кинжалов, более 450 Калибров, более 600 Ониксов и более 120 Цирконов.

Единственным заметным отличием было количество крылатых ракет Х-101, предназначенных для самолетов Ту-160 и Ту-95. В июле их запасы составляли до 100 единиц, что несколько превышало нынешние показатели.

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