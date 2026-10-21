Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло снова призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Кушнер потребовал от Украины прекратить атаки на российские НПЗ

Зять Трампа присоединился к встрече онлайн и настаивал на выполнении соответствующего требования Трампа. По словам собеседника издания, он высказал свою позицию достаточно прямо.

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После переговоров президент Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по НПЗ России при аналогичных шагах Москвы.

Тем временем спецпосланник США Стив Уиткофф 21 октября должен встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и представить обновленное мирное предложение.

В Белом доме надеются, что это откроет путь к трехсторонним переговорам. По словам американского чиновника, стороны уже добились значительного прогресса в согласовании дальнейших шагов.

В Белом доме надеются на большую уступчивость Путина после решения Трампа отменить санкции на экспорт российского дизтоплива.

Напомним, что переговоры в Осло прошли 20 октября с участием лидеров Украины, Норвегии и Финляндии, а также представителей США. Обсуждали вопросы безопасности, энергетики и экономики.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в переговорах с участием США, Европы и Украины.

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