Кушнер на переговорах в Осло призвал Украину прекратить удары по НПЗ России — Axios
- Джаред Кушнер во время переговоров в Осло 20 октября снова настаивал на прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает Axios со ссылкой на источник.
- В то же время издание рассказало о позиции президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу.
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло снова призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Кушнер потребовал от Украины прекратить атаки на российские НПЗ
Зять Трампа присоединился к встрече онлайн и настаивал на выполнении соответствующего требования Трампа. По словам собеседника издания, он высказал свою позицию достаточно прямо.
После переговоров президент Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по НПЗ России при аналогичных шагах Москвы.
Тем временем спецпосланник США Стив Уиткофф 21 октября должен встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге и представить обновленное мирное предложение.
В Белом доме надеются, что это откроет путь к трехсторонним переговорам. По словам американского чиновника, стороны уже добились значительного прогресса в согласовании дальнейших шагов.
В Белом доме надеются на большую уступчивость Путина после решения Трампа отменить санкции на экспорт российского дизтоплива.
Напомним, что переговоры в Осло прошли 20 октября с участием лидеров Украины, Норвегии и Финляндии, а также представителей США. Обсуждали вопросы безопасности, энергетики и экономики.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о прогрессе в переговорах с участием США, Европы и Украины.