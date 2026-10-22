В пятницу, 23 октября, Владимир Зеленский рассчитывает получить развернутый доклад от специального посланника президента США Стива Уиткоффа об итогах переговоров с Россией. После этого представители Украины, США и Европы планируют провести совместный брифинг.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Зеленский ожидает подробностей после встречи с Путиным

— Прежде всего, завтра у меня будет брифинг от Уиткоффа, время согласуют наши команды. Я получаю брифинг, потом будет совместный брифинг, я думаю, наши команды с американцами, с европейцами, — сказал президент.

Глава государства также ожидает в ближайшие дни получить от государственного секретаря США Марко Рубио информацию по вопросам, которые обсуждали во время недавнего диалога.

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— Я попросил сегодня контактировать с американской стороной. Завтра, послезавтра я хочу получить сигналы от Рубио по тем вопросам, которые были подняты в нашем диалоге сутки назад, — добавил он.

Владимир Зеленский также рассказал о предварительных сигналах относительно возможных переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

По его словам, Джаред Кушнер сообщил ему, что американская сторона обсудила с Россией возможность такой встречи и поддерживает ее проведение на высоком уровне в ноябре.

— Кушнер мне сказал это по дороге в Киев. Он сказал, что они проговорили с Россией и поддерживают встречу в трехстороннем формате. Америка, Украина, Россия, встреча в ноябре на высоком уровне наших переговоров, — заявил президент.

Напомним, 21 октября Уиткофф во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге назвал последнего гуманистом.

Это заявление прозвучало после освобождения гражданина США Стивена Хаббарда, который провел под стражей в России более четырех лет.

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