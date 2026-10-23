В пятницу, 23 октября, у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого из здания эвакуировали работников и посетителей.

Об инциденте рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Эвакуация из посольства Украины в Вашингтоне: что известно

Тихий отметил, что американская полиция квалифицировала обнаруженный предмет как подозрительный.

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— По соображениям безопасности работников и посетителей посольства было принято решение о временной эвакуации и оцеплении территории, — уточнил он.

В дипучреждение вызвали правоохранителей и взрывотехников, которые провели проверку.

Впоследствии стало известно, что обнаруженный у посольства Украины предмет не представляет угрозы. К такому выводу пришли американские правоохранители по результатам проверки.

Территорию вокруг дипломатического учреждения разблокировали, а прием посетителей возобновили

В МИД Украины извинились перед посетителями посольства за неудобства.

В сентябре в Генеральном консульстве Украины в Дюссельдорфе прошла полицейская операция из-за уведомления о возможной угрозе. Как уточнили в МИД, в консульство поступила информация о “заминировании”.

После этого работников дипучреждения эвакуировали. Правоохранители обследовали здание, но не обнаружили взрывчатку.

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