Украина, США и Россия планируют провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд в первой половине ноября.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время выступления в Hudson Institute в пятницу, 23 октября.

Когда может состояться тристороння встреча Украины, США и РФ

Глава государства отметил, что украинская сторона готова начать переговоры в любой день, однако их проведение зависит от готовности России участвовать в них.

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— Мы с моей командой говорили с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсудили результаты встреч в Осло и Санкт-Петербурге, а также то, как достичь прогресса в дипломатии в ноябре. Мы договорились провести трехстороннюю встречу – Украина, Америка и Россия – на уровне команд, — отметил президент.

По словам Зеленского, стороны рассчитывают организовать ее в первой половине ноября.

Президент напомнил, что Украина надеялась провести такие переговоры в октябре, однако Россия нашла повод, чтобы уклониться от них.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для продолжения дипломатического процесса необходима скоординированная работа с Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами Украины.

Он подчеркнул важность дальнейшего давления со стороны Вашингтона на Москву.

— Могут ли они состояться без Америки или без американского давления на Россию? Наверное, нет. Именно поэтому мы очень рассчитываем на то, что Америка и дальше будет держать этот вопрос в приоритете на всех уровнях, – подчеркнул глава государства.

Президент Украины также заявил о необходимости перейти от трехсторонних переговоров на техническом уровне к встрече лидеров государств, поскольку решение ключевых вопросов требует переговоров на высшем уровне.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что он согласился бы на мирное соглашение, предусматривающее замораживание войны на текущей линии фронта. По его мнению, это реалистичный путь к завершению войны.

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