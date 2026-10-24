Израильские военные проводят масштабную операцию в Хевроне: под угрозой сноса целый квартал
- Израиль начал масштабную операцию в Хевроне после смертоносного нападения на военных.
- К рейдам привлекли армию, службу Шин-Бет, пограничную полицию и гражданскую администрацию.
Израиль начал масштабную военную операцию в Хевроне на Западном берегу реки Иордан после нападения, в результате которого погибли израильские военные.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Операция Израиля в Хевроне: что известно
К операции в Хевроне привлекли подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), службу внутренней безопасности Шин-Бет, пограничную полицию и представителей гражданской администрации.
Израильские военные проводят обыски, ищут оружие и объекты, которые, по их данным, используют боевики. Также силовики допрашивают десятки подозреваемых.
По заявлению ЦАХАЛ, операция ограничена территорией, откуда действовали нападавшие. Ожидается, что рейды продлятся несколько дней.
Палестинцам, живущим в районах, где работают израильские силы, разрешили выезжать через три определённых контрольно-пропускных пункта. Но перед этим они должны пройти допрос и проверку безопасности.
Людей, которых израильские силовики сочтут подозрительными, могут отправить на дополнительный допрос.
Кроме того, после нападения израильские военные ограничили передвижение в Хевроне и прилегающих палестинских населенных пунктах.
Нетаньяху приказал подготовиться к сносу целого квартала
По данным СМИ, в пятницу, 23 октября, двое нападавших застрелили израильских военных, которые находились на контрольно-пропускном пункте на выезде из Хеврона.
После перестрелки военные осмотрели и провели замеры домов, в которых жили подозреваемые, для их возможного сноса.
Одновременно израильские силы начали сносить постройки рядом с местом нападения. В ЦАХАЛ утверждают, что эти объекты могли представлять угрозу безопасности.
На видеозаписях из района Фарш-аль-Хава недалеко от Хеврона видно, как военные приказывают палестинцам покинуть дома перед сносом. Личные вещи людей грузили на грузовики, после чего постройки сносили бульдозерами.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил подготовить снос всего квартала, где жили двое нападавших.
Беньямин Нетаньяху также сообщил о подготовке к полной изоляции Западного берега реки Иордан.
По его словам, ограничения должны действовать в понедельник и вторник на фоне проведения национальных выборов в Израиле.
Израильские власти объясняют такие меры необходимостью усилить безопасность после нападения.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич также сообщил о начале сноса построек, которые власти страны считают незаконными.
По его словам, эти действия должны предотвратить возможные новые нападения и стать наказанием для причастных к стрельбе.