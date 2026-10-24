Израиль начал масштабную военную операцию в Хевроне на Западном берегу реки Иордан после нападения, в результате которого погибли израильские военные.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Операция Израиля в Хевроне: что известно

К операции в Хевроне привлекли подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), службу внутренней безопасности Шин-Бет, пограничную полицию и представителей гражданской администрации.

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Израильские военные проводят обыски, ищут оружие и объекты, которые, по их данным, используют боевики. Также силовики допрашивают десятки подозреваемых.

По заявлению ЦАХАЛ, операция ограничена территорией, откуда действовали нападавшие. Ожидается, что рейды продлятся несколько дней.

Палестинцам, живущим в районах, где работают израильские силы, разрешили выезжать через три определённых контрольно-пропускных пункта. Но перед этим они должны пройти допрос и проверку безопасности.

Людей, которых израильские силовики сочтут подозрительными, могут отправить на дополнительный допрос.

Кроме того, после нападения израильские военные ограничили передвижение в Хевроне и прилегающих палестинских населенных пунктах.

Нетаньяху приказал подготовиться к сносу целого квартала

По данным СМИ, в пятницу, 23 октября, двое нападавших застрелили израильских военных, которые находились на контрольно-пропускном пункте на выезде из Хеврона.

После перестрелки военные осмотрели и провели замеры домов, в которых жили подозреваемые, для их возможного сноса.

Одновременно израильские силы начали сносить постройки рядом с местом нападения. В ЦАХАЛ утверждают, что эти объекты могли представлять угрозу безопасности.

На видеозаписях из района Фарш-аль-Хава недалеко от Хеврона видно, как военные приказывают палестинцам покинуть дома перед сносом. Личные вещи людей грузили на грузовики, после чего постройки сносили бульдозерами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил подготовить снос всего квартала, где жили двое нападавших.

Беньямин Нетаньяху также сообщил о подготовке к полной изоляции Западного берега реки Иордан.

По его словам, ограничения должны действовать в понедельник и вторник на фоне проведения национальных выборов в Израиле.

Израильские власти объясняют такие меры необходимостью усилить безопасность после нападения.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич также сообщил о начале сноса построек, которые власти страны считают незаконными.

По его словам, эти действия должны предотвратить возможные новые нападения и стать наказанием для причастных к стрельбе.