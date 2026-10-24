В субботу сотни тысяч демонстрантов вышли на марши во Франции. Преимущественно мирные акции протеста с наступлением темноты переросли в столкновения, несмотря на масштабную операцию по охране общественного порядка. Полиция задержала почти 1 000 человек.

Об этом пишет Reuters 24 октября.

Мирные протесты переросли в столкновения во Франции

По данным Министерства внутренних дел, в протестах по всей стране приняли участие 410 тыс. человек, хотя профсоюзы утверждают, что на самом деле их было вдвое больше.

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Основная демонстрация состоялась на юго-восточной окраине Парижа, где не менее 110 тыс. человек собрались, чтобы осудить рост стоимости жизни и усиление неравенства.

Manifestation du 24 octobre à Paris: la police utilise le canon à eau et des grenades lacrymogène à Porte de Vincennes https://t.co/zISyWItrQX — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

После завершения митинга ситуация резко ухудшилась. В холодный дождливый вечер полиция применила слезоточивый газ и водометы против группы примерно из 500 молодых людей в капюшонах. В итоге они разошлись.

Во втором по величине городе Франции, Марселе, молодые люди поджигали мусорные баки, чтобы перекрыть дороги, а также бросали камни и бутылки в силы правопорядка. В полиции сообщили, что несколько магазинов, в том числе два ювелирных магазина, были разграблены.

Столкновения также вспыхнули в Лионе, Бордо, Гренобле, Клермон-Ферране, Лилле, Ренне, Нанте и Тулузе.

— Почти на каждом марше мы наблюдали формирование этих групп повышенного риска. Они отделялись от основной колонны и пытались совершать насильственные действия, — заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, обвинив ультралевых активистов и преступные группировки в попытках спровоцировать беспорядки.

По словам Нуньеса, в городах марши против роста стоимости жизни “прошли хорошо”, однако впоследствии правоохранители столкнулись с “чрезвычайно высоким уровнем насилия” со стороны группировок “ультралевого толка”.

В субботу французская полиция задержала почти 1 000 человек во время протестов, проходивших по всей стране, отметил Нуньес.

Министр добавил, что количество задержанных “будет расти” по мере поступления новых данных от полиции.

Париж в режиме блокады

После того как власти признали, что недооценили масштабы беспорядков 17 октября, правоохранительные органы привлекли 70 тыс. полицейских и жандармов — на 10 тыс. больше, чем неделей ранее.

Нуньес сообщил журналистам, что насилие было менее интенсивным, чем неделю назад, когда мародеры и вандалы устроили погромы.

— Изменилось то, что мы заранее подготовились, — сказал он.

Министр также заявил, что ультраправые активисты пытались спровоцировать столкновения с левыми группировками в южных городах Ницце и Монпелье, что создало потенциальную новую точку обострения беспорядков.

24 octobre: la situation est tendue dans la mobilisation parisienne https://t.co/dYQd6PnHmq — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

Значительная часть центра Парижа напоминала город в условиях блокады: владельцы магазинов закрывали витрины деревянными щитами, музеи закрывали двери, а более 20 станций метро прекратили работу.

Бизнес-объединения призвали розничных торговцев не открывать свои заведения после того, как в минувшие выходные по всей Франции тысячи магазинов и предприятий были повреждены или разграблены.

Несколько самых известных культурных учреждений столицы, в том числе Лувр, музей д’Орсе и Парижская опера, из соображений безопасности закрылись на весь день, разочаровав туристов.

Протесты распространяются по Европе

Общенациональные беспорядки начались в прошлом месяце с небольших студенческих демонстраций в пригородах Парижа, участники которых протестовали против условий обучения в школах.

Вскоре акции переросли в более масштабный протест против экономической политики правительства и вдохновили демонстрации в соседних странах.

18 октября во Франции во время массовых протестов задержали более 1 800 человек.

Mobilisation du 24 octobre: des tensions en cours à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, des poubelles brûlées https://t.co/FqlgqcgJRW — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

Полиция Бельгии применила слезоточивый газ и перцовый спрей во время столкновений с антиправительственными демонстрантами в Брюсселе. Протесты также второй уик-энд подряд прошли в ряде итальянских городов и в Албании.

Лидер ультралевой партии Жан-Люк Меланшон, присоединившийся к демонстрации в Париже, спрогнозировал, что протесты будут продолжаться, пока президент Эммануэль Макрон, полномочия которого заканчиваются в следующем году, не отреагирует на социальный кризис во Франции — одной из богатейших стран мира.

— Учитывая нынешнюю ситуацию, я думаю, он поймет, что это будет повторяться каждую неделю. У Макрона еще есть время уступить. После этого ему останется только дверь на выход, — сказал Меланшон.

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