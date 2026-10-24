Война России против Украины фактически сосредоточена вокруг Донбасса, который Москва стремится захватить, но не может сделать это военным путем.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил во время пресс-конференции.

Рубио назвал Донбасс главным вопросом войны в Украине

По словам Рубио, война России против Украины фактически сосредоточена вокруг Донбасса. Он отметил, что речь идет примерно о 11% территории региона, которая остается под контролем Украины. Сейчас смотрят Россия стремится захватить эти земли, но не может сделать это военным путем, в то время как Украина отказывается их отдавать из соображений суверенитета и долгосрочной безопасности.

— Хотя часто говорят, что это война в Украине, на самом деле она касается Донбасса — одного конкретного региона страны, — заявил Рубио.

Он также упомянул о территории, площадь которой оценил примерно в 11 % от всей страны, подчеркнув, что именно вокруг нее сохраняются принципиальные разногласия между сторонами.

Госсекретарь США признал, что у Украины есть веские основания не соглашаться на территориальные уступки.

Марко Рубио выразил уверенность, что закончить войну исключительно военным путем невозможно.

По его мнению, для прекращения боевых действий нужно дипломатическое урегулирование, которое будет включать переговоры и определенные уступки сторон.

Госсекретарь отметил, что главный вопрос заключается в возможности достичь соглашения, при котором обе стороны получат определенные преимущества, но в то же время согласятся на компромиссы.

— Ситуация сложная, но могу сказать одно: как бы ни было трудно, прийти к решению невозможно, пока обе стороны не сядут за стол переговоров, — подчеркнул Рубио.

Он подтвердил, что Соединенные Штаты готовы выступить посредником между Украиной и Россией.

В то же время американский чиновник признал, что сам факт проведения переговоров не гарантирует окончания войны.

По его словам, без прямых переговоров сторон шансов на дипломатическое урегулирование нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод украинских войск с восточных территорий может открыть России путь к захвату других городов.

По его словам, Москва требует вывода ВСУ из Славянска, Краматорска, Дружковки и других территорий, но не дает гарантий, что после этого не продолжит наступление.

Источник : Радио Свобода

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