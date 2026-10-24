Взрывы в российском Омске прогремели в субботу, 24 октября. В результате атаки беспилотников вспыхнули пожары в северном промышленном узле города. Вероятно, под ударом оказался нефтехимический завод Омский каучук.

Взрывы в Омске 24 октября: какие последствия

Об атаке дронов сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, украинские беспилотники достигли северного промышленного узла. Расстояние от Украины до Омска составляет около 2,5 тыс. км.

В соцсетях распространяют видео пожаров в Омске. Мониторинговые каналы ASTRA, Exilenova+ и Supernova+ сообщают, что под ударом мог оказаться нефтехимический завод Омский каучук.

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АО Омский каучук, которое является частью ГК Титан, производит синтетические каучуки, фенол, ацетон и другую химическую продукцию. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 2 тыс. тонн продукции ежедневно.

Синтетические полимеры используют для изготовления резинотехнических изделий, а специальные полимерные связующие материалы входят в состав твердого ракетного топлива.

Твердотопливные двигатели, в частности, применяют в ракетах комплексов Искандер-М, Тополь-М и Ярс.

Supernova+ также пишет об атаке на склад Ozon. Он расположен на улице Айвазовского в логистическом парке Солнечный.

По данным компании, площадь складского комплекса составляет около 107 тыс. кв. метров. Он может одновременно вмещать почти 30 млн единиц товара и обрабатывать более 600 тыс. заказов в сутки.

Центр выполняет полный комплекс логистических операций: принимает и хранит товары, комплектует заказы и отправляет их покупателям. Ozon инвестировала в оборудование и IT-инфраструктуру объекта более 4 млрд рублей.

На территории комплекса зафиксирован пожар. Последствия поражения в настоящее время уточняются.

В компании Fare Point уточнили, что ударные беспилотники FP-1 преодолели более 2,5 тыс. км от границы Украины и поразили сразу два объекта в Омске.

— Силы обороны атаковали завод Омский каучук — одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ. По опубликованным ранее данным, завод обеспечивал около 25% российского производства бутадиен-метилстирольных каучуков, — заявила компания-производитель FP-1.

Fare Point также подтвердила, что под удар попал логистический складской комплекс компании OZON.

Напомним, в ночь на 24 октября под ударом оказался нефтехимический завод Тольяттикаучук в Самарской области России.

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