Европейский Союз планирует покрыть около двух третей дополнительных финансовых потребностей Украины на 2027 год. Из €70 млрд, которые запросил Киев, европейские страны могут обеспечить примерно €46,7 млрд.

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в интервью изданию Rapporteur.

ЕС готовит почти €47 млрд дополнительной помощи Украине

По словам Антониу Кошты, Европейский Союз традиционно берет на себя финансирование примерно двух третей потребностей Украины.

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Этот подход планируют применить и к новому запросу Киева на €70 млрд в 2027 году.

— Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины, — отметил президент Европейского совета.

Доля ЕС в новом пакете может составить около €46,7 млрд.

Кошта сообщил, что на последнем заседании Европейского совета лидеры договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили Европейской комиссии подготовить конкретные финансовые решения.

— Комиссия работает, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу, — сказал он.

Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос о финансировании на саммите 26–27 ноября.

Если договориться не удастся, вопрос перенесут на следующую встречу, запланированную на 17–18 декабря.

Зачем Украине дополнительные €70 млрд в 2027 году

Во время саммита в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобится еще €70 млрд, чтобы продолжать противостоять российской агрессии в 2027 году.

Эта сумма добавляется к €45 млрд, которые Украина уже должна получить в следующем году в рамках действующей кредитной программы ЕС общим объемом €90 млрд.

Указанная программа рассчитана на 2026–2027 годы и предполагает, что Евросоюз покроет примерно две трети финансовых потребностей Украины.

Остальные средства планируется получить от международных партнеров, не входящих в ЕС.

В частности, Брюссель обратился к Великобритании, Канаде и Норвегии с призывом увеличить финансовую поддержку Украины.

Кроме того, Европейская комиссия призвала страны НАТО обеспечить двустороннюю военную помощь Украине на сумму €70 млрд в этом году в соответствии с договоренностями июльского саммита Альянса в Анкаре.

Согласно документу, с которым ознакомился Rapporteur, эти средства должны в первую очередь направляться на поставку беспилотников, которые Киев считает одним из приоритетов.

Как ЕС планирует найти деньги для Украины

По информации издания, одним из самых вероятных вариантов финансирования нового пакета являются совместные заимствования стран Евросоюза.

Во время последнего саммита европейские лидеры дали понять, что именно такой механизм может стать основой новой кредитной программы.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер снова выступил против использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который раньше осторожно относился к увеличению общего долга ЕС, не исключил возможности новых заимствований.

Четыре страны — Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария — сообщили, что не будут участвовать в новом кредите.

В то же время они заявили, что не будут мешать другим странам ЕС реализовать финансовую программу.

Кошта рассказал о возможном участии ЕС в мирных переговорах

Во время интервью президент Европейского совета также прокомментировал возможность назначения специального представителя ЕС для участия в мирных переговорах по Украине.

По его словам, формат европейского представительства будет зависеть от характера переговоров.

Евросоюз может использовать специального посланника, дипломатические или политические каналы.

Кошта подчеркнул, что ЕС не стремится мешать мирным усилиям президента США Дональда Трампа или конкурировать с ними.

Он также подтвердил, что дипломатический канал связи с Кремлем, который ранее наладил глава его аппарата Педро Луртие, остается открытым.

— Канал открыт, и Россия знает: если и когда они захотят по-настоящему обсудить, как добиться прекращения огня, как защитить мирных жителей, как защитить энергетические объекты, они смогут поговорить, — заявил Кошта.

В то же время он усомнился в готовности Москвы к серьезным переговорам.