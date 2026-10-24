Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов спутниковой связи Starlink. В Украине это опровергают.

Соответствующий пост Илон Маск обнародовал в соцсети Х.

Маск обвинил Украину в нарушении условий использования Starlink

Илон Маск заявил, что Starlink является гражданским коммерческим сервисом, и его использование “для наступательных ударов дронами в целях убийства людей” компания никогда не разрешала. А украинские военные, по его словам, якобы нарушили это правило.

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— Украинские военные нарушили условия использования Starlink, применив систему ударов беспилотниками, которые привели к гибели людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе, — утверждает Маск.

Он добавил, что Starshield (военная версия Starlink) контролируется правительством США, и именно оно решает, как его использовать.

Илон Маск также отметил, что связь Starlink остается критически важной для обороны Украины, поскольку сейчас это единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить.

— Если бы Starlink выключили, украинская линия фронта мгновенно рухнула бы. Это не угроза, это просто констатация факта, – заявил Маск.

По его убеждению, система Starlink сыграла решающую роль в том, чтобы не позволить РФ захватить Украину в первые дни войны, поскольку все остальные средства связи были уничтожены или заглушены Россией.

Маск считает, что SpaceX сделала для защиты Украины “гораздо больше, чем любая частная компания на Земле”.

В Украине опровергли заявление Маска об использовании Starlink

На заявление бизнесмена отреагировал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей “Флэш” Бескрестнов.

Он обратил внимание, что, начиная с зимы 2026 года, все терминалы Starlink над территорией Украины имеют ограничение скорости перемещения до 70–90 км/ч (включая временно оккупированные территории). В то же время над территорией России Starlink вообще не работает.

— Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для ударов дистрайками и мидлстрайками, — отметил Флэш.

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